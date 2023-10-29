На предприятии Роскосмоса возвели новую земную станцию для связи с МКС
На территории компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева" (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») установлена новая земная станция для обеспечения связи в интересах пилотируемой космонавтики.
Приёмо-передающий цифровой телевизионный комплекс «Орион-Ц» был создан Научно-исследовательским институтом телевидения (Санкт-Петербург) по заказу Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос). Комплекс предназначен для обмена звуковой, телевизионной и служебной информацией между Центром управления полетом и российским сегментом Международной космической станции.
Представители заказчика провели установку «Ориона-Ц» и при поддержке специалистов решетневской фирмы провели его испытания. Тестовый сеанс связи с российским сегментом МКС подтвердил готовность земной станции к выполнению целевых задач.
Размещение нового оборудования на базе компании «Решетнев» обусловлено квалификацией ее специалистов и необходимой технической инфраструктурой. В составе сибирского предприятия действует Центральный командно-измерительный пункт «Железногорск», который обеспечивает управление космическими аппаратами научного и социально-экономического назначения.
- Состоялся запуск университетской квантовой сети МГУ им. М.В.Ломоносова
- Компания Т8 обеспечила отечественным оборудованием каналы связи технологической сети «Трансаммиака»
- Оборудование «Росэлектроники» для связи в полевых условиях принято на снабжение МЧС