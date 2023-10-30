В Петербурге запущено производство запорной арматуры для нефтегазовой промышленности

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Новый завод по изготовлению запорной арматуры, способной работать в условиях особо высоких и низких температур, запустили на площадке производственного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) в Невском районе Санкт-Петербурга.

Покупка технологии производства и станочного парка, а также обучение персонала обошлись в 2 млрд рублей.

Сейчас завод арендует у КМЗ около 2 тыс. м2 производственных площадей, но после расширения портфеля заказов площадь увеличат до 20 тыс. м2.

Продукцией нового предприятия станут шаровые краны, предназначенные для нефтеперерабатывающих заводов, нефте- и газодобывающих платформ, функционирующих в условиях Крайнего Севера, а также для установок сжижения природного газа. Рабочий диапазон температур такой арматуры — от минус 196 до плюс 1100 градусов. В первом случае речь идет о производстве СПГ и добыче углеводородов в условиях вечной мерзлоты, во втором — об изготовлении топлива на нефтеперерабатывающих заводах.

Ранее подобную арматуру ввозили из других стран, в том числе с помощью параллельного импорта.

Петербургский завод практически полностью локализовал производство. Исключением стали мягкие уплотнители, их закупают у других поставщиков.

Новый завод уже заключил первый контракт на 50 млн рублей с дочерним подразделением «Роснефти». В течение следующих 3 лет компания планирует выйти на объём производства около 6 тыс. единиц готовой продукции каждый год и выручку порядка 2 млрд рублей.

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