Группа ПОЛИПЛАСТИК начала выпуск труб ПРОТЕКТ ГазДетект обновленной конструкции

Одной из главных на сегодняшний день инновационных разработок в сфере полимерных трубопроводных систем для строительства трубопроводов газораспределения являются трубы марки ПРОТЕКТ ГазДетект с интегрированным под защитную оболочку токопроводящим элементом, который позволяет определить точное местоположение газопровода под землей. Новинка представлена на стенде Группы ПОЛИПЛАСТИК в рамках выставки «РОС-ГАЗ-ЭКСПО 2023», которая 31 октября начала работу в Санкт-Петербурге.

ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

Эта уникальная разработка Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая была освоена на Климовском трубном заводе в 2018 году, с 2020 года осваивается и на других производственных площадках компании, а среди строителей газораспределяющих сетей она уже успела доказать свою эффективность.

В 2023 году в рамках программы по импортозамещению специалисты компании разработали новую конструкцию трубы ПРОТЕКТ ГазДетект, заменив токопроводящий элемент зарубежного производства на отечественный. Были проведены необходимые научно-производственные испытания и доработка оснастки на линии выпуска данного вида труб. Таким образом, теперь данные трубы изготавливаются только из российского сырья и комплектующих и полностью соответствуют заявленным эксплуатационным характеристикам.

Производство труб ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

Новая разработка стала результатом работы собственного НИИ Группы ПОЛИПЛАСТИК. Коллективом НИИ совместно с отечественной компанией — производителем кабельной продукции разработана принципиально новая конструкция токопроводящего элемента из отечественного сырья, включая металлический проводник оригинального дизайна в полимерной изоляции. Все компоненты и комплектующие изготовлены из отечественного сырья, что позволяет достичь несомненного технологического суверенитета.

Производство труб ПРОТЕКТ ГазДетект © www.polyplastic.ru

Обновленные трубы ПРОТЕКТ ГазДетект изготавливаются из ПЭ 100 и имеют специальную защитную оболочку, под которую с двух сторон вдоль оси интегрирован токопроводящий элемент. Такая конструкция обеспечивает идентификацию местоположения трубопровода, в том числе в местах с большим количеством коммуникаций, с помощью стандартных трассопоисковых систем.

Принцип поиска состоит в следующем: с помощью специального генератора на токопроводящий элемент подается сигнал определенной частоты, далее с помощью локатора (трассоискателя) определяется местоположение искомого трубопровода.

Сварка труб ПРОТЕКТ ГазДетект проводится в соответствии с ГОСТ Р 55276, аналогично трубам с защитной оболочкой, которые успешно применяются последнее десятилетие. При этом токопроводящие элементы соединяются с помощью коннекторов, место соединения герметизируется с помощью термоусаживающейся муфты, а для проверки правильности сборки в месте соединения и на конце привариваемой трубы измеряют сопротивление.

В настоящее время продукция проходит процедуру сертификации в системе ГАЗСЕРТ.

Специалисты Группы ПОЛИПЛАСТИК и инжиниринговые компании-партнеры освоили технологию монтажа газораспределительных сетей с применением ПРОТЕКТ ГазДетект и успешно реализовали ряд проектов в разных регионах страны. На сегодняшний день трубопроводы ПРОТЕКТ ГазДетект используются на объекте МОСГАЗ в Москве, на объектах «Калининградгазификации» в Калининграде, при капитальном ремонте автодороги по ул. Овражная в Саратове, при реконструкции газопровода высокого давления до района Изоплит в Екатеринбурге и не только.

Готовая продукция на площадке Климовского трубного завода © www.polyplastic.ru

Применение стандартного оборудования и комплектующих, сочетание известных строителям технологий, а также уникальные преимущества и значительное снижение затрат на СМР в сравнении с традиционными методами прокладки полиэтиленовых труб с кабелем-спутником стали основой успешного применения труб ПРОТЕКТ ГазДетект при строительстве и реконструкции газораспределительных систем.