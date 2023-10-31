Пермская судоверфь отправила в Москву партию остановочных комплексов
«Пермская судоверфь» (Пермский край) отправила в Москву очередную партию остановочных комплексов проекта Ecostation для речных электросудов.
С прошлого года верфь отправила в Москву девятнадцать остановочных комплексов: четыре — в 2022 году и пятнадцать — в 2023 году.
Причалы спроектированы специально для обслуживания электросудов проекта Ecobus.
Сооружения диаметром 10 и 16 метров рассчитаны на 42 и 80 пассажиров соответственно.
На остановках для пассажиров предусмотрены буфеты, санузлы, встроенные кресла, USB-розетки, возможность подключения к Wi-Fi и другие решения, соответствующие современным требованиям.
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