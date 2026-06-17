СЗ «Пермская судоверфь» сдал новый модульный причал
В Сарапуле (Удмуртия) открыли новый причал, построенный на Пермской судоверфи (Пермский край).
Им уже воспользовались туристы с первого посетившего город в эту навигацию трехпалубного теплохода, прибывшего по Волге и Каме из Москвы и Казани.
Новый причал Сарапула — универсальный, может принимать как прогулочные, так и круизные суда. Длина сооружения — 54,2 метра, ширина — 21,8 метра, высота борта — 1,5 метра. Конструкция способна принять одновременно 75 человек, а ее вес составляет около 100 тонн. Стоимость причала составила 68 млн рублей.
Новый причал может принимать суда с подводными крыльями, курсирующие из Казани.
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