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1 день назад 526
Katamaran Судостроение и судоходство

СЗ «Пермская судоверфь» сдал новый модульный причал

В Сарапуле (Удмуртия) открыли новый причал, построенный на Пермской судоверфи (Пермский край).

© sun9-14.vkuserphoto.ru

Им уже воспользовались туристы с первого посетившего город в эту навигацию трехпалубного теплохода, прибывшего по Волге и Каме из Москвы и Казани.

Новый причал Сарапула — универсальный, может принимать как прогулочные, так и круизные суда. Длина сооружения — 54,2 метра, ширина — 21,8 метра, высота борта — 1,5 метра. Конструкция способна принять одновременно 75 человек, а ее вес составляет около 100 тонн. Стоимость причала составила 68 млн рублей.

Новый причал может принимать суда с подводными крыльями, курсирующие из Казани.

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Источник: udmurtia-news.ru

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