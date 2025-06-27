На СЗ «Пермская судоверфь» спущен на воду плавпричал для города Соликамск

На судостроительном заводе «Пермская судоверфь» (Пермский край) спущен на воду плавпричал для города Соликамск.

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Строение причала универсальное, это позволяет использовать его для посадки и высадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов.

Конструкция причала имеет следующие характеристики: длину 53,2 м, ширину 31,2 м, высоту борта 1,5 м и водоизмещение 101,5 тонн.

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