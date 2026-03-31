На СЗ «Пермская судоверфь» заложен плавучий причал проекта С-77М
На судостроительном заводе «Пермская судоверфь» (Пермский край) заложен плавучий причал проекта С-77М. Он предназначен для круизных судов в Сарапуле.
Причал будет иметь универсальную конструкцию: она допускает посадку и высадку пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов, вплоть до четырехпалубных теплоходов, а также судов на подводных крыльях типа «Метеор».
На изготовление и установку причала направлено 68 млн руб. Длина сооружения составит 54,2 м, ширина — 21,8 м, высота борта — 1,5 м, пассажировместимость — до 75 человек. Вес конструкции составит около 100 т.
