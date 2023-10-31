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Своими глазами

Что станет с заводами Мариуполя? Я побывал там и всё узнал

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Итак, это первый мой репортаж из Мариуполя, посвященный восстановлению разрушенных заводов. Первая часть посвящена заводу Азовэлектросталь. Рассказываю о том, что производили на этом заводе, в каком он сейчас состоянии и какие у него перспективы.

Смотрите видеорепортаж далее…

©Видео с youtube.com

Я обычно не прошу, но друзья, мне кажется это видео достойно множества лайков и максимального распространения. Побольше репостов, друзья! Я вообще думаю, что такие репортажи должны публиковаться и по федеральным каналам. Пора уже побольше рассказывать и о мирной жизни наших новых регионов, они этого ждут, им это нужно, для того меня и пригласили. Они очень хотят, чтобы их воспринимали не как место где идут боевые действия, а как место где уже во всю кипит мирная жизнь.

  • rvk
  • 6
мариуполь, азовэлектросталь
  • Великоросс Великоросс
    31.10.2316:28:04

       

    #1270875
  • Нет аватара termometrix
    31.10.2316:42:44

    Отличный репортаж! Спасибо,Роман!

    Сделал репост в ЖЖ,в том числе и в ЖЖ genby вместе со всеми ссылками:Телеграм,Дзен,Сделано у нас.

    #1270878
    • Жан Ковальчук Жан Ковальчук
      31.10.2317:27:45

      Объёмы восстановления запредельные. Но очень хочется верить.

      #1270884
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        31.10.2318:01:38

        Да ладно. Точно так же в послевоенные времена заводы восстанавливают. Глаза боятся, руки делают.

        Рабочие руки всё восстановят.

        #1270886
  • Нет аватара donbass_phoenix
    31.10.2318:11:05

    Жаль, что Азовсталь не восстановят

    после фашистской оккупации его восстановили даже

    #1270888
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