Что станет с заводами Мариуполя? Я побывал там и всё узнал
Итак, это первый мой репортаж из Мариуполя, посвященный восстановлению разрушенных заводов. Первая часть посвящена заводу Азовэлектросталь. Рассказываю о том, что производили на этом заводе, в каком он сейчас состоянии и какие у него перспективы.
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©Видео с youtube.com
Я обычно не прошу, но друзья, мне кажется это видео достойно множества лайков и максимального распространения. Побольше репостов, друзья! Я вообще думаю, что такие репортажи должны публиковаться и по федеральным каналам. Пора уже побольше рассказывать и о мирной жизни наших новых регионов, они этого ждут, им это нужно, для того меня и пригласили. Они очень хотят, чтобы их воспринимали не как место где идут боевые действия, а как место где уже во всю кипит мирная жизнь.
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