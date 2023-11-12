На Удокане новый экскаватор, в Еркавце новый железнодорожный кран

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ЭКГ-15, самый крупный экскаватор в автопарке горной техники «Удоканской меди», приступил к работе на карьере Западный 2 на высоте почти 2 тысячи метров над уровнем моря.

Машина с ковшом в 15 м3 имеет мощнейшее подъемное усилие — до 150 тонн, эффективно работает при любых климатических условиях (-40 — +45 градусов), сравним с зарубежными аналогами ведущих производителей.

ЭКГ-15 работает с максимальным радиусом свыше 23 м, и высотой — более 16 м. При этом максимальная разгрузочная высота — 10 метров, разгрузочный радиус — 20.

В автопарк также входят два экскаватора ЭКГ-12 и 2 гидравлических экскаватора. Общее число тяжелой техники на сегодня превышает 100 единиц. На двух участках карьера с учётом техники подрядных организаций работает более 10 экскаваторов, более 20 буровых установок и 40 карьерных самосвалов.

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«Амуруголь» ввел на Ерковецком разрезе новый железнодорожный кран

В Амурской области на разрезе Ерковецком компания АО «Амуруголь» (актив компании «Русский Уголь») запустила в эксплуатацию новый железнодорожный кран КЖ-562.

Кран приобретён в рамках программы обновления техники и позволит обеспечить непрерывность технического процесса, а также благоприятно повлияет на плановые показатели отгрузки угля.

Новый кран будет выполнять ремонт, удлинение и переукладку железнодорожных путей, осуществлять транспортировку запасных частей горного оборудования. По данным компании, 75% всех перевозок угольной продукции до грузополучателей производится именно железнодорожным транспортом.

Железнодорожный кран КЖ-562 имеет грузоподъёмность 25 тонн, вылет стрелы 15 метров и производительность — не менее 106 т/ч. Электропитание осуществляется от собственной дизель-генераторной установки.

Кран выпускается на «Кировском машзаводе им 1 мая».

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Фото — https://vk.com/...lkumvf354663668

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