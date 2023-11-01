Завершено строительство поликлинического корпуса военного госпиталя в Южно-Сахалинске

© vskmo.ru

На острове Сахалин специалисты Военно-строительной компании (ВСК) завершили создание административно-поликлинического корпуса военного госпиталя.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Pmc2sNl0804

© vskmo.ru

Для оказания своевременной и качественной врачебной помощи военнослужащим и членам их семей в новой военной амбулатории предусмотрены 4 отделения:

амбулаторно-поликлиническое на 250 посещений в смену;

хирургическое с малой операционной, предоперационной, двухместным кабинетом временного пребывания пациентов после операции, перевязочными (септической, антисептической, гипсовой), кабинетами врачей разной специализации;

госпитальное (3 палаты, рассчитанные на 10 мест) с кабинетами докторов и функциональной диагностики (эхонэцефалографии, ультразвуковой диагностики);

лабораторное — для проведения широкого спектра исследований.

© vskmo.ru

Для административных служб в корпусе оборудованы функциональные помещения. Есть кабинет телемедицины с комплектом аппаратуры последнего поколения, библиотека с читальным залом, конференц-зал на 175 мест, учебный класс, архивы, склады, хранилища, мастерские, аптека со специальными зонами для хранения различных групп медикаментов и провизорская.

Но не лекарствами едиными живы пациенты и медики. Чтобы больные шли на поправку быстрее, а врачам хватало бодрости и сил для их лечения, военстроевцы сделали уютное кафе и пищеблок с удобными производственными помещениями, а также четырьмя овощехранилищами с возможностью длительного хранения этой скоропортящейся продукции. Ждать очереди быть поданными к столу фрукты и овощи будут в охлаждающих камерах с постоянным режимом температуры и влажности.

© vskmo.ru

Для врачебного и обслуживающего персонала предусмотрены бытовые и санитарные комнаты, гардеробные, отдельный вход.

Планировка здания удобна для всех. Выполнено зонирование помещений, разделение потоков посетителей, больных разных отделений и медработников. Для пущей наглядности стены административной и поликлинической зон выкрашены в разные цвета.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Особое внимание уделено маломобильным пациентам — для них у центрального входа установлен подъемник, внутренние пространства приспособлены для беспрепятственного перемещения посетителей на колясках.

В здании смонтированы мощные системы вентиляции и кондиционирования, диспетчеризации и автоматизации инженерных систем, контроля доступа.

© vskmo.ru

«Для этого военного госпиталя мы построили современный административно-поликлинический корпус площадью в 2310 м², оборудовали в нем 425 помещений различного назначения, смонтировали 9 пассажирских лифтов и 3 грузовых подъемника. При строительстве были учтены климатические и сейсмические особенности региона, использовались технические решения и стройматериалы, позволяющие обеспечить безопасную многолетнюю эксплуатацию здания. На площадке в две смены трудились 815 человек, была задействована 61 единица техники», — рассказал военный строитель Сергей Мехедов.

© vskmo.ru

© vskmo.ru