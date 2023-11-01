Росэнергоатом ввел в промышленную эксплуатацию информационную систему поддержки эксплуатации АЭС
Концерн «Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» —"Электроэнергетический") ввел в промышленную эксплуатацию Информационную систему поддержки эксплуатации АЭС на пяти станциях — Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской.
Система интегрирована с другими ИТ-ресурсами Росэнергоатома и охватывает все жизненно-важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций: оперативную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией.
С ее помощью можно собирать данные о различных объектах, обеспечивать поддержку эксплуатации АЭС, используя цифровую систему контроля производства, а также оптимизировать производственные процессы.
Опытно-промышленная эксплуатация системы длилась более шести месяцев и подтвердила ее работоспособность и готовность к вводу в промышленную эксплуатацию. В ее рамках отрабатывалась последовательность действий персонала и оптимизировалась настройка интерфейса согласно ролям пользователей. В новой системе уже работают более 10 тыс. пользователей — практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и его ремонтом, ведет записи о дефектах и их устранении.
«Данный проект является ключевым и самым масштабным проектом программы цифровизации Концерна. В нем было задействовано более 2 тыс. сотрудников Дивизиона. Проект был сложным как организационно, так и технически. За два года мы настроили интеграцию между ключевыми системами, обеспечивающими автоматизацию и цифровизацию всех основных процессов эксплуатации АЭС. Главная задача, которая стояла перед нами, — уйти от исторически обособленного существования опыта и наработок станций и прийти к единым стандартам и подходам безопасной и эффективной эксплуатации АЭС», — подчеркнул руководитель проектного офиса по внедрению цифровых решений при эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Виктор Царану.
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