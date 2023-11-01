Обход Нижнекамска и Набережных Челнов: монтаж балок пролетного строения эстакадной части моста

Мост протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Это самое крупное мостовое сооружение в рамках скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.

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Пролетное строение моста через Каму будет состоять из двух частей.

На русловой части, длина которой 792 м, пролетное строение будет представлять собой цельнометаллическую конструкцию, собранную из 64 блоков. Монтаж выполнят с помощью метода продольной надвижки в семь этапов. Первый этап надвижки мостостроители закончили в сентябре. Ко второму этапу специалисты планируют приступить в ноябре.

Эстакадную часть протяженностью 510 м установят на 15 опор. Специалисты уже возвели фундаменты и стойки опор, сейчас они приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Всего мостовикам предстоит смонтировать 15 пролетов, на каждом из которых установят по 11 сборных железобетонных балок длиной 33 м. В работах задействовано 30 специалистов — это монтажники, крановщики, сварщики и геодезисты. Монтаж производится с земли с помощью крана грузоподъемностью 180 тонн.

В этом году мостостроители планируют смонтировать 4 пролета, а сборка всего строения будет завершена в следующем году. Закончив монтаж балок, специалисты приступят к армированию и бетонированию монолитных участок пролетного строения. Для этого понадобится более 200 тонн арматуры и 1000 кубометров бетона. Затем они уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, нижний слой которого выполнят из литого, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Затем на мосту установят искусственное освещение и барьерное ограждение.

Справка: Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырёхполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений в разных уровнях. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Строительство разделено на три этапа. Общая протяжённость обхода составит 81 км. Работы планируется завершить до конца 2024 года.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru