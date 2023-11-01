НЭВЗ передал РЖД электровоз 3ЭС5К № 1500

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в адрес заказчика — ОАО «Российские железные дороги» юбилейный грузовой магистральный электровоз переменного тока 3ЭС5К № 1500.

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Новый локомотив будет эксплуатироваться в депо Чита Забайкальской дирекции тяги.

Первый трехсекционный электровоз семейства «Ермак» был изготовлен в 2007 году. Он создан на базе двухсекционного электровоза 2ЭС5К «Ермак», в отличие от базовой модели имеет бустерную (промежуточную) секцию, которая устанавливается между головными секциями локомотива и позволяет увеличить мощность локомотива с 6560 до 9840 кВт. Такой электровоз может водить сверхтяжелые поезда по отрезкам пути с большим уклоном. Это позволяет не тратить время на переформирование составов перед горными участками, сокращает трудозатраты на станциях и время следования грузов в пути.

С 2017 года для повышения средней массы поезда и организации вождения тяжеловесных поездов на железных дорогах России, в частности на Транссибирской магистрали и БАМе, в электровозах 3ЭС5К применяется поосное регулирование силы тяги и независимое возбуждение тяговых электродвигателей (ТЭД). Эти локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенной массы до 7100 тонн. Их главная особенность — нагрузка на ось 25 тс и тепловая защита основного силового оборудования.

С 1 января 2021 г. все локомотивы 3ЭС5К «Ермак» комплектуются системами автоведения. Так, за 3 квартал 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге по инновационной технологии «виртуальная сцепка» было отправлено почти 3 тысячи пар грузовых поездов, ведомых локомотивами 3ЭС5К с автоведением.