НЭВЗ передал РЖД электровоз 3ЭС5К № 1500
Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в адрес заказчика — ОАО «Российские железные дороги» юбилейный грузовой магистральный электровоз переменного тока 3ЭС5К № 1500.
Новый локомотив будет эксплуатироваться в депо Чита Забайкальской дирекции тяги.
Первый трехсекционный электровоз семейства «Ермак» был изготовлен в 2007 году. Он создан на базе двухсекционного электровоза 2ЭС5К «Ермак», в отличие от базовой модели имеет бустерную (промежуточную) секцию, которая устанавливается между головными секциями локомотива и позволяет увеличить мощность локомотива с 6560 до 9840 кВт. Такой электровоз может водить сверхтяжелые поезда по отрезкам пути с большим уклоном. Это позволяет не тратить время на переформирование составов перед горными участками, сокращает трудозатраты на станциях и время следования грузов в пути.
С 2017 года для повышения средней массы поезда и организации вождения тяжеловесных поездов на железных дорогах России, в частности на Транссибирской магистрали и БАМе, в электровозах 3ЭС5К применяется поосное регулирование силы тяги и независимое возбуждение тяговых электродвигателей (ТЭД). Эти локомотивы обеспечивают вождение поездов повышенной массы до 7100 тонн. Их главная особенность — нагрузка на ось 25 тс и тепловая защита основного силового оборудования.
С 1 января 2021 г. все локомотивы 3ЭС5К «Ермак» комплектуются системами автоведения. Так, за 3 квартал 2023 года на Восточно-Сибирской железной дороге по инновационной технологии «виртуальная сцепка» было отправлено почти 3 тысячи пар грузовых поездов, ведомых локомотивами 3ЭС5К с автоведением.
Справка:
Грузовые электровозы семейства «Ермак» выпускаются в двух-, трех- и четырехсекционном исполнении. Имеется опыт производства односекционных локомотивов Э5К. В общей сложности НЭВЗ выпустил к настоящему времени 5995 локомотивных секции этой модели. Электровозы «Ермак» являются второй по объему серией, когда-либо выпускавшейся на Новочеркасском заводе (крупнейшая, ВЛ80, насчитывает 10340 секций). Сегодня электровозы серии ЭС5К становятся основой парка грузовых электровозов переменного тока ОАО «РЖД», их доля в парке уже превышает 50%.
Трехсекционные «Ермаки» зарекомендовали себя как надежные локомотивы с улучшенными тяговыми и эксплуатационными характеристиками, используемые для транспортировки сверхтяжелых составов на Восточном полигоне.
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