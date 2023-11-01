БМРТ «Механик Сизов» успешно прошел промысловые испытания

Большой морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов», третий в серии, построенный АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК) для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», успешно прошел промысловые испытания.

© www.aoosk.ru

«Механик Сизов» вышел на промысловые испытания в район Южных Курил в сентябре текущего года.

В течение всего периода специалисты гарантийной группы Адмиралтейских верфей наблюдали за работой систем и механизмов судна, их правильной эксплуатацией, совместно с экипажем проверили работу промыслового оборудования и рыбоперерабатывающей фабрики.

После выхода на плановые показатели БМРТ «Механик Сизов» приступил к промыслу в Охотском и Беренговом морях. Гарантийная группа верфей продолжит работу на борту траулера.

В настоящее время АО «Адмиралтейские верфи» ведут строительство еще трех траулеров серии. БМРТ «Капитан Мартынов» находится на этапе подготовки к заводским ходовым испытаниям, «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков» — в процессе достроечных работ на стапеле.

В ноябре предприятие закроет гарантийные обязательства по первому судну «Капитан Вдовиченко». В период межрейсового технического обслуживания, которое траулер пройдет во Владивостоке, за устранением замечаний, выявленных в ходе эксплуатации, будут следить специалисты отдела строителей надводных судов и кораблей Адмиралтейских верфей.

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru