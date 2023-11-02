Российские датчики давления ДМ5017 на выставке передовой продукции в Томске

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Смотр высокотехнологичных разработок вузов и предприятий состоялся в Томском политехническом университете 31 октября

Мероприятие прошло в рамках совещания по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Сибири.

Участники встречи посетили выставочный зал ТПУ, где ознакомились с современными технологическими разработками. Важное место на выставке заняла продукция ОАО «Манотомь». Экспозиция томского завода включала манометры различных модификаций и новые (электронные) приборы.

Продукция российского производителя контрольно-измерительных приборов с полным производственным циклом вызвала большой интерес у участников совещания.

В частности, значительное внимание было уделено российским интеллектуальным датчикам давления ДМ5017, разработанным ОАО «Манотомь» совместно с ТПУ, и широко применяемым в нефтегазовом секторе и других отраслях промышленности. Завод представил на смотре продукции датчики давления, выполненные в стиле «гжель» (вид русской народной росписи, относящийся к бело-голубой керамике), «хохлома» (декоративная роспись, старинный русский народный промысел), а также в авторском стиле, что символизирует полностью российское производство приборов (подтверждено заключением Минпромторга России).

Участникам выставки были продемонстрированы также стрелочный манометр с каналом передачи данных МП3А-КС-И, модуль аппаратно-программного комплекса управления (АПКУ) и модуль РМ-ТК, созданные при поддержке Министерства промышленности и торговли страны.

Новые приборы не уступают лучшим зарубежным аналогам, способствуют импортозамещению и импортоопережению, укреплению научно-технологического суверенитета страны, безопасности и цифровизации различных отраслей российской промышленности.





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