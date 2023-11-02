В Магнитогорск привезли первые полностью низкопольные трамваи
Пока в город металлургов поступило два новых вагона. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Маггортранс» в своих соцсетях.
Как отметили в организации, в настоящее время на улицы Магнитогорска выходят трамваи, где пол занижен частично. Как правило, это середина салона. А вот теперь в городе начнут появляться новые модели, где пол одинаково низкий везде. Этот тип вагона также произведён на предприятии в Усть-Катаве.
В МП «Маггортранс» отметили, что новая модель имеет ряд преимуществ. Одно из них — повышенная энергоэффективность, которая позволит снизить расходы, связанные с обслуживанием. Кроме того, освещение во всём салоне предусмотрено полностью светодиодное.
Важным нюансом является климат-контроль, поэтому проезд в новых трамваях будет комфортным в любую погоду
В настоящее время вагоны находятся в процессе обкатки. Правда, когда трамваи выйдут на рейсы, в «Маггортанс» не сообщили.
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