В Магнитогорск привезли первые полностью низкопольные трамваи

© static.mk.ru

Пока в город металлургов поступило два новых вагона. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Маггортранс» в своих соцсетях.

Как отметили в организации, в настоящее время на улицы Магнитогорска выходят трамваи, где пол занижен частично. Как правило, это середина салона. А вот теперь в городе начнут появляться новые модели, где пол одинаково низкий везде. Этот тип вагона также произведён на предприятии в Усть-Катаве.

В МП «Маггортранс» отметили, что новая модель имеет ряд преимуществ. Одно из них — повышенная энергоэффективность, которая позволит снизить расходы, связанные с обслуживанием. Кроме того, освещение во всём салоне предусмотрено полностью светодиодное.

Важным нюансом является климат-контроль, поэтому проезд в новых трамваях будет комфортным в любую погоду

В настоящее время вагоны находятся в процессе обкатки. Правда, когда трамваи выйдут на рейсы, в «Маггортанс» не сообщили.