В Тюмени открыли движение по третьему уровню развязки на Мельникайте — Дружбы
В Тюмени открыли рабочее движение по третьему уровню многоуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. По этому уровню с улицы Дружбы при движении от Профсоюзной можно заехать в Тарманы, минуя светофор на перекрестке с улицей Малышева. Высота третьего уровня — 15 метров, движение по нему только в одну сторону. Первый этап развязки открылся два года назад.
Также через развязку можно выехать из Тарман во всех трех направлениях. Это временная схема движения, пока Мельникайте не пробьют до Тимофея Чаркова. Этот проект находится на стадии согласования. К его реализации планируют приступить в 2024 году.
Открытие развязки, по мнению главы города, в значительной степени разгрузит улицу Дружбы на пересечении с улицей Малышева. На открытии первой в областном центре многоуровневой развязки глава города напомнил, что на строительство третьего уровня они пошли, чтобы сохранить все деревья в парке Гагарина. По его словам, это была принципиальная позиция местных властей и населения города.
Строительство третьего уровня развязки Мельникайте — Дружбы началось в апреле 2021 года. Весь объем работ по контракту должен был закончиться до 1 декабря 2024 года. Тюменским мостостроителям удалось сдать объект в эксплуатацию ранее запланированного благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города
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02.11.2318:20:56