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В Тюмени открыли рабочее движение по третьему уровню многоуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. По этому уровню с улицы Дружбы при движении от Профсоюзной можно заехать в Тарманы, минуя светофор на перекрестке с улицей Малышева. Высота третьего уровня — 15 метров, движение по нему только в одну сторону. Первый этап развязки открылся два года назад.

© vsluh.ru

© vsluh.ru

Также через развязку можно выехать из Тарман во всех трех направлениях. Это временная схема движения, пока Мельникайте не пробьют до Тимофея Чаркова. Этот проект находится на стадии согласования. К его реализации планируют приступить в 2024 году.

© vsluh.ru

Открытие развязки, по мнению главы города, в значительной степени разгрузит улицу Дружбы на пересечении с улицей Малышева. На открытии первой в областном центре многоуровневой развязки глава города напомнил, что на строительство третьего уровня они пошли, чтобы сохранить все деревья в парке Гагарина. По его словам, это была принципиальная позиция местных властей и населения города.

© vsluh.ru

Строительство третьего уровня развязки Мельникайте — Дружбы началось в апреле 2021 года. Весь объем работ по контракту должен был закончиться до 1 декабря 2024 года. Тюменским мостостроителям удалось сдать объект в эксплуатацию ранее запланированного благодаря слаженной работе с ресурсоснабжающими организациями и администрацией города

© vsluh.ru

© vsluh.ru

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