С 1 ноября в Тюмени открыли съезд с развязки на Червишевском тракте в Ново-Комарово, по нему жители района могут беспрепятственно попасть домой, двигаясь со стороны Тюмени, а 29 ноября открыто движение по мосту и ещё трём съездам транспортной развязки. Теперь у жителей ЖК Ново Комарово есть возможность беспрепятственно выезжать в сторону Тюмени и Кургана. Открыт разворотный съезд для тех, кто движется по Червишевскому тракту из города и хочет вернуться обратно. Всего запущено движение по четырем съездам. Развязка — это почти шесть километров дорог, семь съездов, путепровод и разворотная петля. Масштабный объект — часть будущего Южного коридора , который улучшит транспортную доступность этой части областной столицы, два его участка были запущены чуть больше месяца назад.

Съезд № 1 — протяженностью 324,58 метра, по нему можно выехать из ЖК «Ново Комарово» и проехать в сторону города, съезд № 3 протяженностью 316,94 метра, по нему можно развернуться двигаясь по Червишевскому тракту из Тюмени обратно в город, съезд № 4 протяженностью 468,66 метра, по нему можно выехать из ЖК «Ново Комарово» и проехать в сторону города Кургана.

По мере строительства обхода деревни Ожогина на развязке продолжат открываться новые съезды.

