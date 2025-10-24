В Тюмени 24 октября запустили рабочее движение по новой транспортной развязке на Московском тракте. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — ноябрь 2026 года. Однако движение запустили раньше на год. Общая протяжённость объекта 6,925 км., а длина путепровода — 202 метра. Это один их ключевых этапов развития «Южного коридора », необходимо для того, чтобы значительно улучшить транспортные связи существующих и новых жилых районов южной части города и пригорода. Транспортная развязка имеет шесть съездов, а в будущем появятся ещё два. Проект строительства развязки в районе Московского тракта Тюмени обошелся региональному бюджету в 5 млрд 722 млн рублей. Несколькими днями ранее было завершено строительство улицы Фармана Салманова, тоже входящей в структуру нового транспортного коридора.

Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова завершили в Тюмени.

Строительство магистральной улицы имени Фармана Салманова, необходимой как жителям областного центра, так и Тюменского округа, завершено в Тюмени. Движение по улице открыто накануне Дня работников дорожного хозяйства.

Работы велись несколько лет. Параллельно с этой улицей шло капитальное строительство дорог, уходящих вглубь жилого района, — Василия Малкова, Николая Глебова, Бориса Прудаева. Деньги на возведение объектов выделили в рамках федеральной программы «Стимул» ( Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК).

Теперь район Тюменской слободы прирос тремя километрами качественного асфальта на проезжей части. Появились удобные тротуары, парковочные места, велосипедные дорожки, наружное освещение, обустроены посадочные площадки. Возведение дорог было увязано со строительством многоэтажной застройки. В перспективе ещё 315 гектаров площади будет освоено, и в дальнейшем под эти нужды также будут проектироваться и строиться удобные и комфортные дороги.

Улица Фармана Салманова упирается во временную дорогу, которая относится к Тюменскому округу. Сейчас со стороны администрации района ведутся работы по установке дорожных знаков и других элементов для организации дорожного движения по ней. Открыть там проезд планируют на днях. К концу года запланирован запуск движения ещё по одному объекту «Южного коридора» — путепроводу на Червишевском тракте.

