В Тюмени открылся первый этап трёхуровневой развязки

© 72.ru

В Тюмени запущено движение по первому этапу трёхуровневой развязки Мельникайте — Дружбы. Новая развязка позволит улучшить транспортную доступность разных районов города. Строительство ведется в том числе за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги». Теперь перед специалистами стоит задача пробить улицу Мельникайте через промзону до улиц Тимофея Чаркова и Щербакова. Строительство новой транспортной развязки является одним из этапов реконструкции ул. М.Мельникайте.

© 72.ru

© 72.ru

Сначала в Тюмени хотели построить традиционную клеверную развязку, которая позволяла бы направлять поток без левого поворота. Но не получилось — тогда под снос пошла бы часть деревьев рощи имени Гагарина. Тогда пришла идея сделать развязку трехуровневой. Третий уровень позволит автомобилистам поворачивать с ул. Дружбы в сторону кольца на ул. Щербакова, опоры под него уже готовы.

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

Огромную трехуровневую развязку начали возводить по проекту «Безопасные и качественные дороги» в минувшем декабре. За дело взялся «Мостострой-11». Строители сообщили, что планируют закончить объект в 2022 году.

© 72.ru

Водителям следует быть внимательными — через улицу Мельникайте два пешеходных перехода: один нерегулируемый при повороте с Дружбы на Мельникайте. Второй пешеходный переход с кнопочным светофором. Есть ещё надземный переход через улицу Дружбы. Он с лифтом, лифт работает. Под развязкой и рядом с ней появились места для парковки. Это очень удобно, так как возле парка Гагарина была лишь одна маленькая парковка, которая всегда была заставлена машинами.

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

Против развязки выступали местные жители, но к их мнению местные власти не прислушались. Специалисты сообщали, что уже сейчас на этом дорожном участке города высокая загрузка, которая с каждым годом будет расти. И создание новой развязки поможет разгрузить перекресток, сделав передвижение автомобилистов комфортнее.

© 72.ru

Опасения жителей были напрасны, берёзовая роща практически не пострадала. К тому же произведены компенсационные высадки.

© 72.ru

© 72.ru

«Эволюция» ул. М.Мельникайте выглядит следующим образом. В 2013 году открылась первая в городе эстакада над кольцом на её пересечении с улицей Широтной, через три года эстакада над кольцом появилась на пересечении улиц М.Мельникайте и И.Федюнинского, тогда же началась реконструкция «Совмещённого» моста. Через год была готова первая половина моста, в 2018 году строительство моста завершилось. Последним был возведён путепровод на пересечении с улицей 30 лет Победы.

Собственные фото с места событий.

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru

© 72.ru