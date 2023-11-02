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Статистика

Продажи автомобилей «Лада» побили десятилетний рекорд

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•Продажи «Лады» в октябре 2023 года составили 40 912 автомобилей (+113,7% к 2022).

«Лада» заняла 40% рынка легковых автомобилей.

Продажи «Лады» с начала 2023 года составили 283 464 автомобиля (+98,4% к 2022).

Продажи «Гранты» превысили 20 тыс. автомобилей в месяц, впервые с момента появления модели на рынке.

По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей «Лада», что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года.

По собственным оценкам рыночная доля «Лады» в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%.

Всего за 10 месяцев в России официальные дилеры «Лады» передали клиентам 283 464 новых автомобиля, что на 98,4% выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила «Лада Веста»: в течение октября продано 9034 автомобиля. Суммарно в период с января по октябрь включительно реализовано 33 415 «Лада Веста» нового поколения.

«Лада Гранта», самая массовая и доступная модель бренда, установила свой новый исторический рекорд. Впервые с момента запуска модели на российском рынке месячные продажи «Лада Гранта» перешагнули рубеж 20 000 автомобилей и составили 20 928 единиц (рост на 68,4% в сравнении с октябрем 2022 года).

«Нива Легенда» в октябре разошлась тиражом в 5175 автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи «Нива Трэвел» в октябре 2023 года составили 5129 автомобилей.

Рост показали и автомобили сегмента LCV: за 10 месяцев было продано 3347 коммерческих LADA, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре рыночная доля «Лады» была 37%.


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Источник: https://www.lada.ru/press-releases/121893

статистика, "Автоваз", "Лада", машиностроение
  • Нет аватара AndreiЯНАО
    02.11.2318:25:22

    В прошлом году глава узбекской автокомпании Бу Андерсон (знакомый нам человек) в унизительной форме по отношению к нашему автопрому говорил, о том что мы (узбеки) обогнали гиганта (АвтоВАЗ). Хояется заранее, не дожидаясь конца года спросить: Бу, что с фэйсом?

    #1271034
    • Badassgoliath Badassgoliath
      02.11.2322:28:55

      В прошлом году глава узбекской автокомпании Бу Андерсон

      Глава чего? И какие автомобили выпускает эта компания? Как они называются? Небось сборка корейцев? Помнится завод УзДэу был такой. Это про него что-ли?

      обогнали гиганта (АвтоВАЗ).

      Дык в прошлом году Автоваз какое-то время вообще практически стоял. Обогнали, блин.

      #1271043
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    02.11.2318:43:45

    Ждём новые модели Lada: бюджетник, автомобиль бизнес класса и кроссовер. И, конечно же, нам нужна российская АКПП, как и все современные автомобильные системы и узлы. Мы можем все это сделать.

    #1271035
      • Badassgoliath Badassgoliath
        02.11.2322:41:52

        https://dzen.ru…QhbWmkIFH-lM3TZ

        Какой-то странный текст. Как будто машинный перевод с иностранного языка.

        #1271044
    • Badassgoliath Badassgoliath
      02.11.2322:51:01

      автомобиль бизнес класса

      Это про так называемую удлиненную Весту? Если обычная Веста вполне нормально смотрится в своём классе, то в бизнес-классе конкуренты совсем другие. И там уже мало сделать увеличенную версию. Нужно что-то другое. В конце концов, вспомним хотя бы СССР. Там роль автомобиля минимального административно-служебного уровня выполняла «Волга», а не «Жигули» всё-таки.

      Вот и нам надо что-то типа той «Волги», разумеется, на новом уровне.

      #1271045
  • Alexander V Alexander V
    02.11.2320:30:01

    Рынок вроде есть. Что мешает сделать приличную платформу?

    #1271038
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