Продажи автомобилей «Лада» побили десятилетний рекорд

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•Продажи «Лады» в октябре 2023 года составили 40 912 автомобилей (+113,7% к 2022).

«Лада» заняла 40% рынка легковых автомобилей.

Продажи «Лады» с начала 2023 года составили 283 464 автомобиля (+98,4% к 2022).

Продажи «Гранты» превысили 20 тыс. автомобилей в месяц, впервые с момента появления модели на рынке.

По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей «Лада», что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет. Это на 12,9% выше результата сентября 2023 года и на 113,7% превышает продажи октября 2022 года.

По собственным оценкам рыночная доля «Лады» в сегменте легковых автомобилей в октябре 2023 года составила 40%.

Всего за 10 месяцев в России официальные дилеры «Лады» передали клиентам 283 464 новых автомобиля, что на 98,4% выше, чем в аналогичный период 2022 года.

Свой максимум продаж с марта 2022 года обновила «Лада Веста»: в течение октября продано 9034 автомобиля. Суммарно в период с января по октябрь включительно реализовано 33 415 «Лада Веста» нового поколения.

«Лада Гранта», самая массовая и доступная модель бренда, установила свой новый исторический рекорд. Впервые с момента запуска модели на российском рынке месячные продажи «Лада Гранта» перешагнули рубеж 20 000 автомобилей и составили 20 928 единиц (рост на 68,4% в сравнении с октябрем 2022 года).

«Нива Легенда» в октябре разошлась тиражом в 5175 автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи «Нива Трэвел» в октябре 2023 года составили 5129 автомобилей.

Рост показали и автомобили сегмента LCV: за 10 месяцев было продано 3347 коммерческих LADA, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сентябре рыночная доля «Лады» была 37%.





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