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Производство

Ростех начал производство высокоточных датчиков для системы навигации самолетов Ту-214

«Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех начал производство радиомагнитных индикаторов РМИ-3 для среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-214.

 © rostec.ru

Оборудование объединяет в себе одновременно магнитный и радиокомплексы, имеет сигнализаторы курса и глиссады, что помогает более точно и безопасно посадить самолет. Первые изделия будут переданы заказчику уже в этом году.

Индикаторы РМИ-3 производятся на Раменском приборостроительном заводе (РПЗ, входит в КРЭТ), необходимы для определения направления движения летательного аппарата и его расположения относительно радиомаяков. Оборудование используется в качестве резервного прибора в составе комплекса базового цифрового пилотажно-навигационного комплекса. Подобные изделия уже хорошо зарекомендовали себя на самолетах Бе-200 и Ил-96.

«РМИ-3 полностью изготавливается на производственной площадке Раменского приборостроительного завода. Здесь же проводят плановые и гарантийные ремонты таких изделий. В условиях кратного увеличения выпуска отечественных самолетов для гражданской авиации сборка и отправка заказчикам новых радиомагнитных индикаторов становится для РПЗ одной из приоритетных задач. До конца текущего года предприятие передаст заказчику три прибора РМИ-3 и еще двенадцать — до конца 2024 года, что коррелируется с планами Ростеха по строительству не менее десяти бортов узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214 в год», — сказал управляющий директор АО «РПЗ» Алексей Дроздов.

Индикатор, как правило, располагают в центральной части вертикальной лицевой приборной панели в зоне основного сектора зрения пилота. Прибор показывает магнитный пеленг и пеленг на радиомаяки. Сигналы радиомаяков обеспечивают хорошую точность и надежность, так как ультракороткие радиоволны мало подвержены отклонению от курса из-за рельефа местности или городских застроек, а также на границах физических сред, например у береговой линии. На сегодняшний день даже в условиях широкого распространения спутниковой и инерциальной навигации ориентирование по радиомаякам остается актуальным и способствует повышению безопасности полетов.


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Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-nach...stemy-navigatsii-samoletov-tu-214-/

производство, авиация, оборудование, система навигации, датчики, РПЗ, КРЭТ, Ростех, Раменское
  • Нет аватара Serguei
    03.11.2313:27:49

    Вот это дело! Наши люди, наши, инженеры и наши изделия! Информация на все 100! А не аэрофлотовские «цеха» по доработке «стоек стабилизаторов» Эйрбасов. Дожили, что подставились под удар «золотого миллиарда», чуть не уничтожившего нашу авиаотрасль. Откуда у «государственного» Аэрофлота деньги на эти цеха? Я вам отвечу: из наглого трёхкратного повышения цен на билеты с 34 тыс. на человека (туда-обратно Москва-Бангкок) в 2020 году до 100 тыс. на этот же маршрут в 2023 году.

    Отредактировано: Serguei~13:28 03.11.23
    #1271076
    • Нет аватара termometrix
      03.11.2317:42:07

      Самые дешевые авиабилеты у авиакомпании Аэрофлот по направлению Москва — Бангкок туда и обратно можно купить от 40 207 ₽.

      https://biletis...moscow-bangkok/

      #1271105
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