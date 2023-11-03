Россия в цифре: цифровая карта страны на основе космомониторинга

Госкорпорация «Роскосмос» завершила первый этап масштабирования проекта «Цифровая Земля» на всю территорию Российской Федерации.

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Результатом стала первая всеобъемлющая цифровая карта хозяйственной деятельности и состояния природных ресурсов всей страны.

Работы по оцифровке на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса в течение нескольких лет велись специалистами компании «Терра Тех» (входит в холдинг «Российские космические системы» Роскосмоса).

Публикация карты «Россия в цифрах» приурочена к началу работы международной выставки-форума «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

Проект «Цифровая Земля» реализуется компаниями Роскосмоса по программе «Цифровая экономика РФ» и предполагает передачу региональным органам исполнительной власти всех субъектов Российской Федерации информационных продуктов на основе данных космической съемки и технологий искусственного интеллекта по направлениям: лесное и сельское хозяйство, недропользование, строительство, экология, чрезвычайные ситуации, нарушенные земли.

«С 2020 года, когда была завершена разработка сервисов „Цифровая Земля“, мы донастраивали систему: в прямом контакте с региональными органами власти определяли их потребности в геоаналитике, адаптировали алгоритмы, дообучали нейронные сети с учетом значительных масштабов нашей страны и ее многообразия. Сегодня технология нашла свое место в региональных геоинформационных системах и доказала свою эффективность. Она приносит конкретную пользу сотрудникам профильных министерств природопользования и экологии, сельского хозяйства, МЧС, информатизации и других в решении их повседневных рабочих задач», — отметил генеральный директор компании «Терра Тех» Максим Болтачев.

За первый год масштабного применения геосервисов был проведен всеохватный мониторинг страны, который позволил определить качественные и количественные характеристики активов в каждом регионе. За 2022-2023 годы получены данные о количестве, территориальном распределении и площади всех объектов добычи полезных ископаемых открытым способом, всех участков строительства, вырубок, фактической границе лесов, лесных гарей и водных объектов. В результате чего сформирован срез хозяйственной активности на каждом объекте и по всей стране в целом.

Использование космических снимков и искусственного интеллекта федеральными и региональными органами исполнительной власти способствует лучшему пониманию состояния имеющихся в регионах активов, планированию дальнейшего распоряжения ими, оперативному выявлению и ликвидации нарушений. Особый потенциал сервиса отмечается для труднодоступных и удаленных субъектов со слаборазвитой транспортной инфраструктурой, где контроль требует серьезных временных и финансовых затрат.

Данные космической съемки во всем мире признаны ценнейшим источником информации и активно применяются государственными и коммерческими структурами, что подтверждается маркетинговыми данными о ежегодном росте мирового рынка дистанционного зондирования Земли, в первую очередь в сервисном сегменте. Генерируемая в сервисах на основе снимков и машинного обучения аналитическая информация о природных объектах и хозяйственной деятельности — это мощнейший инструмент планирования и управления территорией.

Самостоятельно изучить единую цифровую карту хозяйственной деятельности страны можно на сайте проекта «Цифровая Земля — Сервисы».

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