Дорожные работы на объектах нацпроекта выполнены более чем на 90%

На объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги», расположенных на региональной и местной дорожной сети, устроено свыше 135,5 млн кв. м покрытия из запланированных 147,9 млн кв. м.

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Фактическая доля укладки верхних слоев покрытия на сегодняшний день превысила 90%.

Половина объектов нацпроекта из плана этого года — более 3,4 тыс. — введена в эксплуатацию. Всего же в этом дорожно-строительном сезоне к нормативу приведут свыше 6,6 тыс. объектов общей протяженностью более 21,8 тыс. км.

Так, в Чеченской Республике в этом году привели к нормативу 86 объектов общей протяженностью почти 102 км. В том числе работы проходили на четырех искусственных сооружениях общей протяженностью 236,6 пог. м.

Так, в этом сезоне безопаснее и качественнее стали девять объектов регионального значения, их общая протяженность — 45,2 км. После капитального ремонта введены в эксплуатацию 5,8 км дороги на подъезде к селу Гехи-Чу, 3 км трассы Братское — Надтеречное — Правобережное, а также 3,7 км автомобильной дороги Ассиновская — Ачхой-Мартан — Урус-Мартан — Старые Атаги.

© rosavtodor.gov.ru

Ремонтные работы выполнены на четырех участках трассы Ищерская — Червлённая общей протяженностью 28,2 км, а также на автомобильных дорогах Братское — Надтеречное — Правобережное (2,5 км) и Шали — Автуры — Курчалой (2 км).

Масштабные дорожные работы прошли в Грозненской городской агломерации: в столице Чеченской Республики привели к нормативам 62 участка улично-дорожной сети, в Аргуне ― 12. Общая протяженность обновленных дорожных объектов составила 56,7 км.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» на региональных дорогах в этом году установлено пять камер фотовидеофиксации.

«В целом проведена большая работа, она заметна и ощутима. Установленные показатели — 57,2% по региональной сети и 76,9% по Грозненской городской агломерации — достигнуты», — отметил вице-премьер — министр автомобильных дорог Чеченской Республики Абубакар Тумхаджиев.

В Кировской области объем укладки верхних слоев дорожного покрытия, запланированный на 2023 год, выполнен на 100%. На объектах нацпроекта устроено свыше 1,7 млн кв. м.

Так, в столице региона в начале октября после капитального ремонта состоялось долгожданное открытие Студенческого проезда. Протяженность объекта — 680 м. Ранее участок был фактически непроезжим: дорожное покрытие состояло из старых бетонных плит с выступающей из них арматурой, пешеходы ходили по обочинам. Дорога вызывала множество нареканий, поэтому было принято решение внести объект в перечень нацпроекта и провести ее капитальный ремонт.

© rosavtodor.gov.ru

Масштабные работы выполнены и на территории Кировской городской агломерации, куда входят такие населенные пункты, как города Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. Например, в столице региона в этом году обновили основные дороги, ведущие в поселок Захарищевы, ремонт которых не проводился десятки лет.

Важнейшими региональными объектами этого года стали ремонты самых проблемных участков автомобильных дорог, ведущих к соседним субъектам. В частности, отремонтированы четыре участка трассы Яранск — Кикнур — граница Нижегородской области в Яранском районе и Кикнурском муниципальном округе. Их общая протяженность составила 7,9 км. Также в этом году привели к нормативам участки дороги Киров — Кирово-Чепецк — Зуевка — Фаленки — граница Удмуртской Республики в Зуевском районе. Их общая протяженность составила более 10 км.

В этом году дорожники провели большую работу по обновлению искусственных сооружений. В рамках нацпроекта запланирован ремонт 14 мостов — это в два раза больше, чем годом ранее. Уже сданы в эксплуатацию восемь объектов, работы на остальных завершаются. Например, был приведен к нормативу мост через реку Шуду в Пижанском муниципальном округе. Объект протяженностью 54,8 пог. м располагается на трассе Киров — Советск — Яранск с подъездом к городу Яранску. Это выход на соседние регионы — Нижегородскую и Московскую области, а также Республику Марий Эл.

«Основные планы и поставленные перед Кировской областью задачи этого года считаю выполненными. Для нас сейчас национальный проект „Безопасные качественные дороги“ — один из инструментов, который помогает создавать качественную, безопасную, комфортную и понятную транспортную инфраструктуру. Тем не менее расслабляться не стоит. Никто не отменял контроля за сроками завершения работ», — рассказал министр транспорта Кировской области Алексей Петряков.

Полностью завершены работы по укладке асфальтобетона в Самарской области. В этом году в регионе в план работ по национальному проекту вошли 117 объектов общей протяженностью свыше 385,6 км.

Так, ремонт по нацпроекту в Самаре и Тольятти завершен досрочно еще в августе. В Самаре обновили 47 участков дорог общей протяженностью 44,7 км, а в Тольятти — 10 улиц протяженностью 18,5 км.

На региональной сети дорог в этом году работы проводились на 60 объектах протяженностью 322,4 км. В том числе специалисты выполнили капитальный ремонт четырех участков дорог, в рамках которого построили новые тротуары и установили опоры освещения в черте шести населенных пунктов Самарской области: селе Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района, селе Красноармейском Красноармейского района, населенных пунктах Большое Микушкино, Малое Микушкино и Лесной Исаклинского района, а также в поселке Воскресенка Волжского района.

© rosavtodor.gov.ru

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Самарской области проводились и на искусственных сооружениях. Так, специалисты привели к нормативу 22 моста протяженностью 1,6 тыс. пог. м.

Плановый подход и поэтапная реализация национального проекта привели к тому, что в 2023 году Самарская область превысит заложенные показатели по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, уровень норматива региональной сети дорог уже достиг 47% при плановых показателях 46,5%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации — 83% при плане 81,03%.

Чеченская Республика © rosavtodor.gov.ru

Кировская область © rosavtodor.gov.ru

Кировская область © rosavtodor.gov.ru

Самарская область © rosavtodor.gov.ru

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