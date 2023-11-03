Тюменские ЭП2ДМ

Полностью отечественный электропоезд модели ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода (ДМЗ, входит в Трансмашхолдинг) начал эксплуатацию на Свердловской железной дороге.

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Тюменская область стала первым после Москвы регионом России, куда поступил новейший подвижной состав.

Электропоезд ЭП2ДМ-0245 начал курсировать по маршруту Тюмень — Ишим. Подвижной состав на 99% состоит из отечественных комплектующих. Дизайн новой модели — более дерзкий и современный по сравнению с предыдущими. Поезд оборудован крэш-системой, повышающей безопасность локомотивной бригады и пассажиров в случае столкновения с препятствием. Для лучшего обзора железнодорожных путей увеличено лобовое стекло кабины машиниста. Салонные окна — тонированные, внешние стекла поглощают до 60% солнечного изучения.

Для пассажиров главные изменения — в салоне. Улучшена эргономика сидений, которых в 6-вагонном составе — 586. Благодаря выемке в спинке кресел посадка становится более глубокой и удобной, а расстояние между сидящими друг напротив друга пассажирами увеличивается на 6 см. Также в салоне установлены светодиодное освещение, система климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и ЖК-табло с информацией о маршруте, времени и температуре. В головных вагонах оборудованы места для перевозки велосипедов и созданы условия для проезда пассажиров с инвалидностью.

В 2023 году ДМЗ изготовит для РЖД 13 электропоездов ЭП2ДМ четырех-, шести-, восьми- и 10-вагонной составности. Соглашение о поставке подписали глава «ТМХ Пассажирский транспорт» Александр Лошманов и начальник Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава РЖД Алексей Колотов на полях железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» в конце августа текущего года.

После подписания контракта, первый состав ЭП2ДМ был торжественно передан железнодорожникам и отправился в Тюменскую область, где прошел обкатку и вышел на маршрут. Планируется, что поезда новой модели также будут курсировать в Ярославской, Самарской, Пензенской, Свердловской, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Республике Мордовия и Пермском крае. Кроме того, 11-вагонные составы ЭП2ДМ эксплуатируются на открывшемся в сентябре четвертом Московском центральном диаметре.

© tmholding.ru

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