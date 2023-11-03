Завершена реконструкция насосной станции № 33 Волго-Донского судоходного канала

ФБУ «Администрация «Волго-Дон» объявила о завершении работ по реконструкции насосной станции № 33 Волго-Донского судоходного канала, осуществляемой в рамках реализации второго этапа комплексной реконструкции ВДСК.

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Проект реализован в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Необходимость реконструкции, выполнявшейся генподрядчиком ООО «Специальные Сварные Металлоконструкции», обусловлена значительным износом установленного в 1950-е годы гидросилового, вспомогательного и энергетического оборудования.

Насосная станция № 33 предназначена для перекачки воды из Береславского водохранилища в Варваровское в целях питания канала, а также пропуска паводковых вод через водосброс.

Комплексная реконструкция насосной станции включила замену всех трех насосных агрегатов, реконструкцию водосброса, подстанции ПС 110/10 кВ и системы электроснабжения, кранового оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, внутренних помещений насосной станции, подводящего канала. Работы выполнялись в период с 15.06.2020 по 01.11.2023 с целью обеспечения надёжности снабжения водой Волго-Донского судоходного канала, и соответственно, безопасности судоходства. Для защиты насосных агрегатов от водной растительности и плавающего мусора установлены заграждения и системы очистки решеток от мусора.

Также выполнено строительство модульного здания хозяйственно — бытового назначения, открытого и закрытого складов для хранения оборудования и благоустройство территории. В настоящее время выполняются мероприятия, необходимые для ввода объекта в эксплуатацию.

Насосная станция № 33 совмещена с водосбросом № 47, расположена в теле плотины. Сопрягается с суглинистым ядром земляной плотины с помощью металлического шпунтового ряда. Поднимает воду на высоту 11 м из Береславского водохранилища в Варваровское.

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

© morflot.gov.ru

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