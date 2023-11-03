СЗ «Вымпел» завершает постройку 52 быстроходных катеров для МЧС России

Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область) завершает строительство 52 быстроходных катеров для ГИМС МЧС России, способных развивать скорость до 75 км/ч. 30 катеров находятся на этапе финальной сборки.

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Корпуса плавсредств выполняются из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов. Технический проект катеров разработан конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Специальные маломерные суда предназначены для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море.

Катера поступят на вооружение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Карелии, ХМАО, Якутии и других регионах страны.

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