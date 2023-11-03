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Судостроение и судоходство

СЗ «Вымпел» завершает постройку 52 быстроходных катеров для МЧС России

Судостроительный завод «Вымпел» (Ярославская область) завершает строительство 52 быстроходных катеров для ГИМС МЧС России, способных развивать скорость до 75 км/ч. 30 катеров находятся на этапе финальной сборки.

 © paluba.media

Корпуса плавсредств выполняются из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов. Технический проект катеров разработан конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Специальные маломерные суда предназначены для патрулирования и служебно-разъездных функций, проведения поисково-спасательных работ во внутренних водах и территориальном море.

Катера поступят на вооружение подразделений Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Карелии, ХМАО, Якутии и других регионах страны.


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Источник: https://paluba.media/news/60545

Вымпел, Ярославская область, катер, ГИМС, МЧС
  • alex4spb alex4spb
    03.11.2315:18:17

    дело нужное!    

    поофтоплю немного.

    эх, ещё бы производства лодочных моторов реинкарнировать…

    сейчас у нас единственный производитель — IMPULSE, линейка от 90л.с. до 160л.с.

    (фактически это ВАЗ-овские движки в подвесном исполнении)

    при всём богатстве выбора, альтернативы как говорится нет.

    «Нептуны» выпускали до 2009 года, «Вихри» до 2010.

    «Бийск» и вовсе с 1992 по 1997.

    Отредактировано: alex4spb~16:31 03.11.23
    #1271090
    • Нет аватара treins.
      03.11.2317:31:52

      У Импульса новая линейка на базе их собственной разработки, а не Ваза, они сильно легче Вазовских. Но объёмы там небольшие.

      В Тольятти есть ещё производство AZP 9,9

      #1271102
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