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Новые заводы и цеха

В Московской области запущен завод подшипников

 © cs14.pikabu.ru

В Подмосковье на территории экономической зоны «Дубна» запустили «Завод автомобильных подшипников № 1».

Завод занимает 1,5 тыс кв. метров площади и оснащён современным оборудованием для изготовления автоподшипников всех видов и типоразмеров. В здании предусмотрена оснащённая лаборатория для проведения контроля качества готовой продукции. Согласно проектной мощности на производстве будут выпускать до 380 тыс подшипников в год. Создано 30 рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил более 200 миллионов рублей.

На производстве установлены две автоматические линии шлифовки колец подшипников со встроенным контролем их геометрии, а также автоматическая сборочная линия с контролем ключевых параметров подшипника. В дальнейшем в автоматическую сборочную линию будет интегрирована станция лазерной маркировки готовых изделий.

Производство на новом заводе будет вестись с минимальным количеством ручных операций. В здании есть оснащённая лаборатория для контроля качества готовой продукции.

Первая партия подшипников произведена и уже поступила в продажу.

 © cs14.pikabu.ru

https://pikabu....tue17t119179352


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Источник: https://ok.ru/sdelanouna/topic/156360786229428

металлообработка, Московская область, импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    04.11.2322:07:42

    до 380 тыс подшипников в год. Создано 30 рабочих мест.

    Вот оно, современное производство. То, что раньше делали сотни работников, теперь делают десятки.

    #1271158
    • Нет аватара elron
      04.11.2322:47:38

      а вы уверены в том что раньше 380 000 подшипников в год делали сотни людей? это получается что производительность (в среднем) была по 1 подшипнику на человека в день. пусть знающие люди меня поправят --- но даже 30 человек на такое производство это много. скорее всего это «30 с учётом управленцев, бухгалтеров и уборщиц».

      #1271159
      • Vadim D Vadim D
        04.11.2323:22:43

        ГПЗ-1

        Московский завод по изготовлению шарикоподшипников.

        Завод расположен на территории в 37,8 га, число работников — около 1900 человек.

        ГПЗ-1 был создан в 1932 году по решению ВСНХ СССР от 14 марта 1929 года.

        В 1986 году завод выпускал максимальное количество изделий — 124 млн подшипников в год. В это время на заводе работало 25 тысяч человек.

        Вики.

        #1271160
        • Нет аватара elron
          05.11.2300:30:57

          то есть, в среднем делали по 5000 подшипников на человека в год. а на новом заводе --- по 12-13 тысяч. вроде бы заметный рост. только вот к википедии у меня доверия нет --- там про Союз только гадости и пишут.

          кстати, в прошлом комментарии я ошибся в подсчёте. если работали «сотни», то в день на человека будет от 1 (если их 1000) до 10 (если их 100) подшипников.

          Отредактировано: elron~02:32 05.11.23
          #1271163
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