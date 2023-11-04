В Московской области запущен завод подшипников

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В Подмосковье на территории экономической зоны «Дубна» запустили «Завод автомобильных подшипников № 1».

Завод занимает 1,5 тыс кв. метров площади и оснащён современным оборудованием для изготовления автоподшипников всех видов и типоразмеров. В здании предусмотрена оснащённая лаборатория для проведения контроля качества готовой продукции. Согласно проектной мощности на производстве будут выпускать до 380 тыс подшипников в год. Создано 30 рабочих мест.

Объём инвестиций в проект составил более 200 миллионов рублей.

На производстве установлены две автоматические линии шлифовки колец подшипников со встроенным контролем их геометрии, а также автоматическая сборочная линия с контролем ключевых параметров подшипника. В дальнейшем в автоматическую сборочную линию будет интегрирована станция лазерной маркировки готовых изделий.

Производство на новом заводе будет вестись с минимальным количеством ручных операций. В здании есть оснащённая лаборатория для контроля качества готовой продукции.

Первая партия подшипников произведена и уже поступила в продажу.

© cs14.pikabu.ru

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