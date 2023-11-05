В Красночетайском округе Чувашии открыли новый телятник

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2 ноября в СПК «Коминтерн» Красночетайского округа Чувашии состоялось открытие второго телятника.

Это стало возможным благодаря третьему этапу большого инвестиционного проекта по строительству коровника беспривязного содержания на 1200 голов. Ангар рассчитан на 650 голов телок возрастом от 13 до 24 месяцев. В нем созданы современные условия для содержания и кормления.

Общая стоимость помещения составила 103,7 млн рублей.

Проделана колоссальная работа, чтобы был реализован этот уникальный инвестиционный проект. В два этапа, с 2017 по 2020 годы, здесь построены два коровника на 1200 голов, введены в эксплуатацию доильно-молочный блок, КПП (проходная), станция пожаротушения, жижесборник, площадка для сухого навоза. Кроме того, работает кабинет компьютерного управления стадом и лаборатория анализа качества молока.

Третьим этапом в кратчайшие сроки построены два телятника. Первый телятник для содержания животных от 3 до 12 месяцев вместимостью 500 голов был открыт ещё в ноябре прошлого года. Сегодня, ровно через год, открылась вторая животноводческая ферма. Всего инвестиции в данный проект за годы его реализации составили порядка 435 млн рублей.

Каждый год здесь появлялось по одному зданию — коровники, молочно-доильный блок, телятник. Сейчас здесь 7 корпусов, по словам руководства, все работники освоили новые технологии, управляют стадом с помощью компьютера.

Современное производство позволяет получать значительную прибыль и создавать рабочие места для молодых специалистов.

— С увеличением поголовья коров, оно у нас увеличилось в 2 раза, а производство молока увеличилось в 4 с лишним раза. В этом году по итогам 10 месяцев — сейчас 6835 тысяч тонн молока надоили, — сказала председатель СХПК «Коминтерн» Альбина Новикова.

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru

© fs.cap.ru





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