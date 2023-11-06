Роскосмос на выставке-форуме «Россия»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в международной выставке форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ.

© www.roscosmos.ru

В программе экспозиции более 150 экспонатов и более 2000 архивных информационных материалов по ракетно-космической и авиационной технике, гражданским технологиям и услугам, проведение лекций, встречи со звездами кино и телевидения и даже показ модной одежды от модельеров, вдохновленных космической тематикой.

Экспозиционный комплекс Роскосмоса можно найти в павильоне № 34.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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