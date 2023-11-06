Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Роскосмос на выставке-форуме «Россия»

Госкорпорация «Роскосмос» принимает участие в международной выставке форуме «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ.

 © www.roscosmos.ru

В программе экспозиции более 150 экспонатов и более 2000 архивных информационных материалов по ракетно-космической и авиационной технике, гражданским технологиям и услугам, проведение лекций, встречи со звездами кино и телевидения и даже показ модной одежды от модельеров, вдохновленных космической тематикой.

Экспозиционный комплекс Роскосмоса можно найти в павильоне № 34.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://www.roscosmos.ru/39904/

космонавтика, павильон «Космонавтика и авиация», ВДНХ, Роскосмос, Москва
  • Нет аватара cheri
    07.11.2318:03:45

    Имеет смысл вернуть выставке статус «всероссийской» и достижений.

    Но от вместо от «каждой республики», пусть будет от «каждого округа» или от региона.

    #1271278
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,