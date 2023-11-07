В России начали внедрять новую сельскохозяйственную культуру мискантус

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Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус, которую будут перерабатывать в целлюлозу.

Мискантус — это род многолетних травянистых растений, которые в дикой природе встречаются в Австралии, Азии и Африке. Мискантус китайский произрастает на юге России — в Приморском крае, а также в Китае, Корее и Японии.

В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел и запатентовал первый в нашей стране культурный сорт мискантуса — «сорановский», который комфортно чувствует себя в российском климате.

По данным ученых, с одного гектара мискантуса можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. При этом получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически сложнее и дороже, отмечают в ИЦиГ СО РАН.

Сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке мискантуса в целлюлозу. Предполагается, что заводы будут производить по 10 тысяч тонн продукции в год, а каждое предприятие будет специализироваться на своем виде продукта переработки целлюлозы.

Ранее сообщалось, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали метод , который позволяет очистить и отбелить целлюлозу без применения дорогостоящих импортных компонентов и хлопкового сырья. В основе нового метода производства — замена импортного хлопкового сырья отечественной древесиной, а также замена дорогостоящих импортных отбеливателей на сравнительно недорогую перекись водорода.

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