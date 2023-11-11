В Чувашии открылся новый животноводческий комплекс

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2 ноября хозяйство «Чурачикское» ввело в эксплуатацию ферму по выращиванию и откорму крупного рогатого скота в Чебоксарском округе Чувашии.

Комплекс рассчитан на 750 голов КРС.

В проект по выращиванию и откорму молодняка КРС молочных пород инвестировали 160 млн рублей.

На сегодняшний день в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота составляет 2507 голов, в том числе 747 голов коров.

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