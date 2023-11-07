Модернизация агрегатного производства КАМАЗа

Команда молодых инженеров-технологов блока развития вместе с работниками автомобильного завода внедрила новый способ обработки кронштейнов вилки для седельного тягача КАМАЗ-65228.

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Экономический эффект проекта — более двух миллионов рублей.

На агрегатном производстве автомобильного завода сейчас идут масштабные перемены во всех процессах. В ходе реинжиниринга его площади освобождаются от изношенных автоматических линий, при этом увеличилась загрузка обрабатывающих центров и станков с ЧПУ цеха картеров. Ведущий инженер-технолог отдела технического взаимодействия блока развития Дмитрий Логинов, анализируя узкие места, предложил свой вариант обработки одной из востребованных деталей — кронштейна вилки, которая входит в состав буксирной поперечины большегрузов поколения К3. Только с мая по декабрь их планируется изготовить 8776 штук.

В команду молодёжного проекта Дмитрий пригласил коллег из блока развития, представителей технологической службы автомобильного завода и цеха картеров. «Разработать дорожную карту мне помог опыт работы программистом в отделе нормирования технологий блока развития, — рассказал руководитель проекта Дмитрий Логинов. — Вместе с командой мы смоделировали управляющую программу на NX CAM с использованием цифровых двойников оборудования. В ней были оптимизированы режимы и траектории резания, также были разработаны кинематическая схема, постпроцессор и CSE, драйвер для оборудования с ЧПУ».

Сначала программу протестировали без использования заготовки, потом на низких режимах резания, следующий этап — запуск в серию на рабочих режимах. Команде удалось добиться снижения трудоёмкости по механической обработке на 12%. Актуализированный технологический процесс для изготовления востребованной детали был согласован с главным технологом автомобильного завода, а затем технико-нормировочные карты со снижением норм трудоёмкости были утверждены главным технологом «КАМАЗа».

Сокращение времени обработки снизило загрузку оборудования цеха, а экономический эффект за восемь месяцев составил более двух миллионов рублей. Команда уже получила вознаграждение за реализацию и готова приступить к новому проекту.

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