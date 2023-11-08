В Омской области спущен на воду буксир «Ермак» проекта 090.05
В Омской области спущен на воду буксир «Ермак» проекта 090.05, строящийся для Свердловской области.
Технические характеристики судна:
длина конструктивная, м — 18,5;
ширина конструктивная, м — 6,0;
высота борта, м — 1,5;
мощность главного двигателя, кВт — 270.
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