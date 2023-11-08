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Судостроение и судоходство

В Омской области спущен на воду буксир «Ермак» проекта 090.05

В Омской области спущен на воду буксир «Ермак» проекта 090.05, строящийся для Свердловской области.

 © rfclass.ru

Технические характеристики судна:

длина конструктивная, м — 18,5;

ширина конструктивная, м — 6,0;

высота борта, м — 1,5;

мощность главного двигателя, кВт — 270.

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Источник: https://rfclass.ru/events/2023/noya...zdnogo-tkh-ermak-po-proektu-090-05/

буксир, 090.05, Омская область
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