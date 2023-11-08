В Омской области спущен на воду буксир «Ермак» проекта 090.05, строящийся для Свердловской области.

© rfclass.ru

Технические характеристики судна:

длина конструктивная, м — 18,5;

ширина конструктивная, м — 6,0;

высота борта, м — 1,5;

мощность главного двигателя, кВт — 270.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.