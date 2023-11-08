Для республики Коми приобретено 2 СВП типа «Парма 11»

Для Усть-Цилемского района и города Вуктыл республики Коми приобретены 2 амфибийных маломерных судна на воздушной подушке типа «Парма 11».

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Катер предназначен для перевозки пассажиров и грузов в летний и зимней периоды, как в светлое, так и темное время суток. Эксплуатации судна возможна на водной поверхности (в том числе на мелководье) с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров, а также по заснеженной поверхности водоемов, на твердом льду, по ледяной шуге и плавающему льду, на болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает с наступлением межсезонья, когда не действуют ни речное судоходство, ни зимние автодороги.

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