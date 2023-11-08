Находкинский МТП сдал в эксплуатацию комплекс перевалки угля

Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края выдала Находкинскому морскому торговому порту (Приморский край) заключение о соответствии комплекса закрытой перевалки угля требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами для учета потребляемых энергетических ресурсов.

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Получение данного заключения позволяет нам говорить о полноценном запуске комплекса в работу, а также дает возможность последовательно наращивать мощность его эксплуатации. На сегодняшний день опыт персонала порта уже позволяет выгружать более 250 вагонов в сутки. В будущем мы ставим перед собой более амбициозные задачи: выгружать до 300 вагонов в сутки, рассказал генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.

Напомним, Находкинский морской торговый порт — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Мощности порта позволяют перерабатывать более 10 млн т грузов в год и выгружать до 612 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади составляют более 300 тыс. кв. м.

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