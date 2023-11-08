Второй метеор для Нижегородской области спустили на воду

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Второе судно на подводных крыльях «Метеор», изготовленное для Нижегородской области, спущено на воду для прохождения испытаний.

Новое судно носит имя «Капитан Полуэктов» в честь Виктора Григорьевича Полуэктова, одного из ближайших сподвижников Ростислава Алексеева.Первый «Метеор» успел в эту навигацию сходить в первый рейс до Казани и обратно. Дорога заняла 7 — 8 часов вместе с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Скорость хода составила 65 км/ч. В следующем году планируется запустить рейс в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

Всего в Нижегородской области будут эксплуатироваться три «Метеора». Первое судно уже совершило первый пассажирский рейс до Казани. В навигацию 2024 года рейс Нижний Новгород — Чебоксары — Казань должен стать регулярным. Планируется также запускать «Метеор» в Ярославль с остановками в Кинешме и Костроме.

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