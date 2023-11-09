Центр учебных мастерских «Сварочный полигон» открылся в Нижнем Новгороде

В Волжском государственном университете водного транспорта (Нижний Новгород) 7 ноября 2023 года открылся центр учебных мастерских «Сварочный полигон».

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По информации пресс-службы вуза, курсанты Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И.П. Кулибина, обучающиеся по специальности «Сварочное производство», приступили в центре к практической подготовке в рамках первой технологической практики, которая будет проходить в три этапа.

Вначале их познакомят со сваркой на специальном VR-тренажере, затем они перейдут на малоамперный сварочный тренажер, который позволит им отработать моторные навыки, связанные с возбуждением и удержанием дуги, и выполнить сварку в различных пространственных положениях, разными видами и способами сварки. Обучение собственно сварке будет проходить на реальном современном сварочном оборудовании четвертого поколения с интеллектуальными системами управления.

© portnews.ru

Оборудование «Сварочного полигона» имеет «цифровую оболочку», которая позволяет технологу иметь исчерпывающую информацию о режимах работы сварочного оборудования и реализуемом сварочном процессе в реальном времени. Цифровая система управления задает технологическую программу, контролирует процесс сварки, отслеживает расход материалов, время сварки и точность соблюдения параметров режима.

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