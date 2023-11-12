«Автоваз» открыл инженерный центр в Санкт-Петербурге

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«Автоваз» открыл в Санкт-Петербурге новый региональный филиал своего научно-технического центра.

Инженерный центр «Автоваза» в Санкт-Петербурге расположен в деловом комплексе «Невка» — в этом историческом здании новое подразделение «Автоваза» занимает 1500 кв.м. Новый центр рассчитан на 160 высококвалифицированных рабочих мест, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Перед сотрудниками будут стоять такие задачи как развитие отечественного компонентного производства, разработка новых автокомпонентов и систем, инженерно-технологическая поддержка производства автомобилей в Санкт-Петербурге, взаимодействие с вузами, поддержка поставщиков в сфере системного инжиниринга.

На базе инженерного центра «Автоваза» в Санкт-Петербурге смогут проходить стажировку учащиеся различных вузов Санкт-Петербурга.

В настоящее время «Автоваз» ведёт разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название «Лада Искра», должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трёх вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал.

При этом «Лада Искра» будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной «Лада Гранта» и со временем полностью заменит эту модель в линейке «Автоваза»: производство «Лада Гранта» планируется завершить в 2027 году.

Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе «Лада Веста».

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