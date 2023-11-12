В Ростовской области завод котельного оборудования запустил новый цех

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ООО «Ростовский завод котельного оборудования» в Аксае Ростовской области ввело в эксплуатацию цех по производству техники, который позволит удвоить объём производства и наладить выпуск блочно-модульных котельных.

«В прошлом году предприятию удалось удвоить объёмы производства, а за 9 месяцев текущего года рост составил ещё порядка 80%. Сегодня на заводе реализуется инвестиционная программа, направленная на увеличение объёмов производства и освоение новой номенклатуры, — сообщили на открытии цеха.

Константин Рыбников, технический директор ООО „РЗКО“:"В связи с увеличением объемов продаж возникла необходимость увеличения производственных площадей, то есть физически мы уже в один цех давно не вмещаемся. В данном цехе у нас происходит сборка котлов наружного размещения, блочно-модульных котельных, воздухонагревателей. А в первом цехе осталась полная производственная линия по котлам».

А вот начинали делать котлы в цехе размером с двухкомнатную квартиру, сейчас же это 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь каждый этап производства отделен. Сначала нарезают листы, подготавливают форму, далее заготовки отправляют на сварку. Уже после котел опрессовывают.

Вера Микитенко, контролер ОТК ООО «РЗКО»:"Мы даем 10 бар, потом мы смотрим, есть ли течь. Если есть они помокреют, бывает здесь, то, значит, сварщик его подваривает".

Изделие должно отстоять 6 часов, если осталось сухим, отправляется на этап шлифовки, покраски и утепления. На изготовление одного котла уходит от 2 до 5 дней, все зависит от мощности. К слову, еще 4 года назад их могли делать максимум в 500 кВт, сейчас же это 3,5 тыс. кВт. Для сравнения: этого хватит для обогрева микрорайона. А полностью заменить блочно-модульную котельную могут всего два котла наружного размещения в корпусе. И теперь их укомплектовывают в новом цехе

.Александр Зребный, котельщик 4-го разряда ООО «РЗКО»:"На наш участок приходит каркас котла наружного размещения с установленным котлом. Мы делаем, изготавливаем двери, обшивки наружные, обшивки внутренние, соответственно, врезаем замки, решетки, утепляем и собираем все это дело".

Новый цех позволит заводу не только повысить производительность, но и расширить штат. К слову, на территории РЗКО залили фундамент и для третьего цеха. Ведь в планах уже в следующем году выйти на рынок ближнего зарубежья.

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