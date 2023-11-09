Во Владимире открыт новый цех по выпуску герметиков

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9 ноября в Северной промзоне Владимира в Промышленном проезде состоялось открытие нового цеха по производству герметиков компании «Адгезив». Будет создано 61 новое рабочее место.

С пуском нового цеха мощности «Адгезива» увеличатся в три раза. Инвестиции в проект составили около 110 млн рублей.

В первом помещении цеха располагаются диссольверы для смешивания компонентов герметиков, а также оборудование, где происходит химическая реакция. Во втором помещении цеха размещена производственная линия для фасовки готовой продукции. В отдельным помещении находится лаборатория, которая производит контроль качества сырья и готовой продукции. В начале 2024 года в новом цехе будет установлено еще два диссольвера. В результате полной реализации инвестпроекта будет создано 65 новых рабочих мест.

Компания «Адгезив» основана на базе лаборатории полиуретановых адгезивов, созданной во Всероссийском научно-исследовательском институте синтетических смол (ВНИИС) в 1969 году. Как правопреемник, компания насчитывает почти 50 лет научной деятельности. Направления работы — полимерные наливные полы, клеи различного назначения, эластомеры, герметики, компаунды для электротехники, строительства, автомобильной, горнодобывающей, металлургической промышленности, судостроения, нефтегазовой, космической и других отраслей.

Сейчас предприятие входит в состав группы «Сен-Гобен» в России. Группа компаний производит и продаёт материалы и решения для нефтегазовой, строительной, космической, горнодобывающей, металлургической промышленности, машиностроения, судостроения и других отраслей. Как отмечает руководство группы, основа их развития — это инновации. Благодаря современному научно-техническому центру здесь разрабатываются собственные уникальные рецептуры и технологии производства.

НПФ «Адгезив» за последние 10 лет увеличила мощности производства до 8000 тонн продукции в год. На предприятии работает 131 человек. Выручка от реализации продукции в 2022 году составила 1,1 млрд рублей.

«Адгезив» собирается развивать рынок строительной химии. Планируется расширение спектра инновационных решений и комплексных систем. В ближайшие два года будут запущены около 20 продуктов, разработанных и произведенных компанией в таких категориях, как силиконовые герметики, полиуретановые и эпоксидные грунтовки, промышленные полы, гидроизоляционные мастики и инъекционные составы.

© zebra-tv.ru

© vedom.ru

© vedom.ru

© vedom.ru

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