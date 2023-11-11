В Москве открылось новое производство ветеринарных препаратов

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Компания «Ветбиохим» запустила завод по производству иммунологических лекарственных средств для животных.

Предприятие располагается на территория особой экономической зоны «Технополис «Москва». Завод будет выпускать около 5,5 миллиона флаконов живых вакцин, 10 миллионов флаконов жидких иммунобиологических препаратов и более 1,5 миллиона флаконов химико-фармацевтических средств в год.

Площадь производства ветпрепаратов превышает 6,5 тысячи квадратных метров, из которых более четырех тысяч квадратных метров — это чистые помещения.

Инвестиции в реализацию проекта составили два миллиарда рублей.

Завод позволил создать более 100 рабочих мест и увеличить вдвое мощности компании.

В первом полугодии 2023 года выпуск препаратов для мелких домашних животных увеличился на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и теперь ассортимент компании насчитывает более 100 биологических препаратов.

Только в 2022 году компания подготовила к регистрации четыре новых препарата, а также наладила выпуск инактивированной вакцины «Комбовак-Эндомаст» против инфекционных маститов и эндометритов коров. На рынке ветпрепаратов для домашних животных большой спрос имеют вакцины «Ветбиохима», в составе которых содержится антиген для профилактики бешенства.

Продажи отдельных препаратов в этом сегменте в 2023 году выросли в натуральном выражении в 5-6 раз. Высокая эффективность вакцин компании ОЭЗ «Технополис «Москва» определяется прежде всего антигенным составом, формирующим иммунитет против инфекций животных, циркулирующих на территории России.

Завод компании «Ветбиохим» в ОЭЗ «Технополис «Москва» был аттестован по стандарту GMP Турецкой Республики, что позволяет предприятию поставлять свой продукт на международный рынок. Компания планирует экспортировать около 10 миллионов доз вакцин в год, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

https://msk-new.../10/440320.html

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