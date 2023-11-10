В Москве разработали преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для МКС

Преобразователь позволяет из высокочастотных сигналов создавать низкочастотные. Благодаря им передается информация в приборы и устройства радиолокационных станций, систем спутниковой связи, цифровых коммуникационных систем и радиорелейных линий.

Раньше подобные устройства закупали за рубежом.

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Устройства столичной компании «Микро-ВИС» уже используются в российском сегменте международной космической станции. Предприятие рассчитывает выйти на рынок телекоммуникационных систем, — опытные партии направили одному из операторов сотовой связи.

Производство локализовано на территории ОЭЗ «Технополис Москва» и получает поддержку от города. В 2023 году предприятие произвело и отгрузило более 250 таких преобразователей. Уже в следующем году компания планирует увеличить объем выпуска до более чем 1,2 тысячи штук.

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