Попал на оборонный «Радиозавод» в Пензе

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«Радиозавод» известен не только своей военной продукцией, но и гражданское производство здесь развивается давно и очень успешно. Сеялки марки «Быстрица» известны на рынке России, их любят фермеры и небольшие хозяйства. В этой нише завод занимает около 80% рынка.

Но пензенцам всегда хотелось сделать следующий шаг — выйти со своими сеялками на новый уровень высокопроизводительного сельскохозяйственного оборудования для крупных хозяйств и агрохолдингов. Но для этого не хватало оборудования, и главное — нужен был отдельный сборочный цех — существующих площадей для такой серьезной крупной техники было недостаточно.

Новый цех по сборке сеялок был построен благодаря Фонду развития промышленности. Фонд помог приобрести недостающее оборудование, и это позволило начать производство новых, более мощных моделей сеялок «Быстрица».

Далее смотрите мой видео-репортаж с завода…

Как говорится: лучше поздно, чем никогда. На «Радиозавод» в Пензу я ездил еще в августе, но оттуда я вылетел в Иркутск, где начинался автопробег #открываемдальний и поэтому тогда ограничился лишь несколькими небольшими публикациями, а для подготовки большого материала времени просто не было.

Но теперь исправляюсь. Очень хотелось все же рассказать об этом мощном оборонном заводе. Правда про оборонную часть, по понятным причинам, нам ничего не рассказали, но эти цеха используются для производства всей продукции завода, не только гражданской. Так что там где ступала моя нога, куётся щит нашей Родины, но и мирные сеялки нашей стране нужны, тем более такие сложные и высокотехнологичные, с вертикальным взлетом, встроенной РЛС с АФАР … ну вы поняли))

©Видео с youtube.com

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