Новости архитектурного благоустройства и строительного комплекса в России
Лауреаты архитектурного конкурса Союза архитекторов России «Зодчества» 2023 г.
Постройки:
Жилой дом КМ Резиденция.Нижний Новгород
Жилой комплекс Каре Блан
Жилой дом «Точка отсчета» Московская область
Жилой комплекс «Золотой город», Квартал 8 Санкт-Петербург
Модернизация Трубопрессового цеха № 2 Волжского трубного завода
Работы по сохранению ОКН федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова» (1913-1916 гг., арх. Шехтель Ф.О., ск Коненков С.Т.) в Нижнем Новгороде
Фитнес-клуб в Сколково
Галерея на улице Ошарская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Вилла в Мякинино
Коттедж Палекс
Синтез искусств Лидии Баллах
Работы:
Кингисепп
Новости строительного комплекса России:
По данным ТПП и Минстроя России строительная отрасль находится на подъеме, в этой сфере работают 11 млн человек.
«Ввод в прошлом году — более 102,7 млн кв. метров жилья. В этом году мы рассчитываем на такие хорошие показатели, в частности, по вводу жилья у нас за 10 месяцев 86,1 млн кв. м введено, 58% - ИЖС и малоэтажное жилье.»
https://tass.ru/ekonomika/19256835
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