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Фотофакты

Новости архитектурного благоустройства и строительного комплекса в России

 © archi.ru

Лауреаты архитектурного конкурса Союза архитекторов России «Зодчества» 2023 г.

Постройки:

Жилой дом КМ Резиденция.Нижний Новгород

 © archi.ru

 © archi.ru

Жилой комплекс Каре Блан

 © i.archi.ru

 © elitnoe.ru

Жилой дом «Точка отсчета» Московская область

 © archi.ru

 © archi.ru

Жилой комплекс «Золотой город», Квартал 8 Санкт-Петербург

 © archi.ru

 © archi.ru

 © archi.ru

Модернизация Трубопрессового цеха № 2 Волжского трубного завода

 © i.archi.ru

Работы по сохранению ОКН федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова» (1913-1916 гг., арх. Шехтель Ф.О., ск Коненков С.Т.) в Нижнем Новгороде

 © archi.ru

 © strategy.nobl.ru

 © strategy.nobl.ru

Фитнес-клуб в Сколково

 © i.archi.ru

Галерея на улице Ошарская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

 © archi.ru

Вилла в Мякинино

 © archi.ru

Коттедж Палекс

 © im3.ezgif.com

Синтез искусств Лидии Баллах

 © prorus.ru

Работы:

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Кингисепп

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Новости строительного комплекса России:

По данным ТПП и Минстроя России строительная отрасль находится на подъеме, в этой сфере работают 11 млн человек.

«Ввод в прошлом году — более 102,7 млн кв. метров жилья. В этом году мы рассчитываем на такие хорошие показатели, в частности, по вводу жилья у нас за 10 месяцев 86,1 млн кв. м введено, 58% - ИЖС и малоэтажное жилье.»

https://tass.ru/ekonomika/19256835

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Источник: https://archi.ru/russia/99181/rassl...enie-identichnosti-itogi-zodchestva

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благоустройство, архитектура, общество
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    11.11.2316:46:08

    Услада для глаз. Больше такой красоты по всей стране.

    #1271465
    • Нет аватара termometrix
      11.11.2317:53:24

      Благоустройство и архитектурные силуэты России становятся все более оригинальными и эстетичными.В стране полно талантливых архитекторов,конструкторов и дизайнеров.

      На мой взгляд, следует уделить серьезное внимание и принять программы реконструкции фасадов старых многоэтажных домов брежневской эпохи.Аналогичные программы были запущены в Германии, Польше, Чехии и так далее.Потому что хорошо утепленные фасады экономят много энергии владельцам квартир и, кроме того, способствуют красивому и эстетичному внешнему виду многоквартирных домов.

      Отредактировано: termometrix~18:31 11.11.23
      #1271467
      • Holso Stitchred Holso Stitchred
        11.11.2322:20:51

        Согласен на все 100. Рано или поздно наши власти дойдут до этого.

        Отредактировано: Holso Stitchred~22:22 11.11.23
        #1271477
  • Комментарий удален
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