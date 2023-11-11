Новости архитектурного благоустройства и строительного комплекса в России

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Лауреаты архитектурного конкурса Союза архитекторов России «Зодчества» 2023 г.

Постройки:

Жилой дом КМ Резиденция.Нижний Новгород

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Жилой комплекс Каре Блан

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Жилой дом «Точка отсчета» Московская область

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Жилой комплекс «Золотой город», Квартал 8 Санкт-Петербург

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Модернизация Трубопрессового цеха № 2 Волжского трубного завода

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Работы по сохранению ОКН федерального значения «Комплекс банка Рукавишникова» (1913-1916 гг., арх. Шехтель Ф.О., ск Коненков С.Т.) в Нижнем Новгороде

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Фитнес-клуб в Сколково

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Галерея на улице Ошарская в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

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Вилла в Мякинино

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Коттедж Палекс

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Синтез искусств Лидии Баллах

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Работы:

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Кингисепп

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Новости строительного комплекса России:

По данным ТПП и Минстроя России строительная отрасль находится на подъеме, в этой сфере работают 11 млн человек.

«Ввод в прошлом году — более 102,7 млн кв. метров жилья. В этом году мы рассчитываем на такие хорошие показатели, в частности, по вводу жилья у нас за 10 месяцев 86,1 млн кв. м введено, 58% - ИЖС и малоэтажное жилье.»

https://tass.ru/ekonomika/19256835

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