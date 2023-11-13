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Всего в России действуют три геотермальных электростанции энергию с их помощью добывают благодаря природному теплу Земли, которое возрастает по мере углубления в недра, этот способ считается одним из самых экологичных и дешевых. Все станции такого типа в стране расположены на Камчатском полуострове — в месте с высокой вулканической активностью, где находится знаменитая Долина гейзеров. Мутновская ГеоЭС, самая крупная из подобных сооружений, была построена в 2002 году в Елизовском районе Камчатского края, от Петропавловска-Камчатского по прямой до нее около 65 километров.

Станция работает на мощности 50 МВт — это покрывает запросы значительной части всех южных территорий полуострова и делает регион независимым от дорогостоящего привозного топлива. Сейчас она принадлежит холдингу «РусГидро».

1. Решение о строительстве станции к северо-востоку от Мутновской сопки приняли в 1977 году — 11 лет спустя после запуска первой российской ГеоЭС — Паужетской. Планировалось, что мощность будет достигать 200 МВт. Окончательно станцию ввели в эксплуатацию в сентябре 2022.

© img.geliophoto.com

2. Мимо станции проходит маршрут на Мутновский вулкан, однако сама станция — полноценная местная достопримечательность. На ее территорию впускают туристов, желающих посмотреть ближе на струи пара, вырывающиеся из земли, и искупаться в небольшом бассейне с лечебными грязями.

© img.geliophoto.com

3. Мутновская электростанция устроена по принципу прямого использования пара — через добывающую скважину он подается на турбину напрямую. Есть также другой способ использования геотермальных процессов для получения энергии — нагревание специальных испарителей, пар от которых вращает турбину генератора.

© img.geliophoto.com

4. Южнее станции находятся Дачные источники — самые крупные в группе Мутновских термальных вод. Вода здесь может выбрасываться на высоту от пары сантиметров до метра, а её температура иногда доходит до 95 градусов. Эти места также пользуются большой популярностью среди любителей пешего туризма.

© img.geliophoto.com

5. На Мутновской станции работают два турбоагрегата — по 25 МВт.

© img.geliophoto.com

6. До введения станции в эксплуатацию энергетика полуострова была сильно зависима от нефтепродуктов — приходилось завозить их с «большой земли», отчего стоимость их была высокой.

© img.geliophoto.com

7. Построенная в 1999 году станция Верхне-Мутновская, мощностью 12 МВт, и Мутновская вместе закрывают порядка 30% потребности в электроэнергии Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и всего Елизовского района — наиболее густонаселенной территории полуострова.

© img.geliophoto.com

8. Станция находится на высоте 800 метров над уровнем моря — скорость ветра здесь может достигать 50 м/с. Она окружена живописными сопками — характерным пейзажем для камчатской природы.

© img.geliophoto.com

9. Расположение Камчатского полуострова на тектонических разломах у побережья Тихого океана придает ему уникальные особенности. Ключевую роль в формировании местного ландшафта играют вулканы — здесь их более сотни, при этом 29 постоянно активны, и каждое их извержение влияет на характер флоры, изменяет русла рек и котловины озер. Местная фауна насчитывает более 900 видов, а флора — более 1,3 тысяч, среди представителей которых есть и такие краснокнижные эндемики как белый и длинноголовый голец, ива красноплодная и жук пилоус камчатский.

© img.geliophoto.com

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