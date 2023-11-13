В России подсчитали эффект от работы беспилотных Кировцев

© glavpahar.ru

Итоги первой аграрной кампании в РФ, прошедшей с применением беспилотных тракторов второго поколения «Кировец» производства Петербургского тракторного завода, использующими искусственный интеллект (а не только GPS, как в системах первого поколения) и умную систему автопилотирования КИРОВЕЦ-АГРОПИЛОТ.

беспилотные тракторы позволили аграрным предприятиям сэкономить около 30% затрат по направлению сельхозпроизводства (причем, как отметили, в Ассоциации «ИнтерАгроТех, речь идет только об экономии ресурсов, в частности ГСМ, средствах защиты растений, удобрениях и семенах);

наиболее высокая экономия была отмечена на операции сева. На посевном материале и топливе она превысила 35%;

в рамках исследования ИнтерАгроТех не учитывал экономию по времени и снижению утомляемости механизатора (этот показатель напрямую не считается в рублях), его эффект будет оцениваться позже;

в 17 хозяйствах из 6 регионов России (Краснодарский край, Волгоградская, Ульяновская, Псковская области и другие) выгода от применения автопилота составила в среднем 2,6 млн руб. в год на трактор , исходя из размеров поля 1000 га и ширины орудия — 5 метров;

, исходя из размеров поля 1000 га и ширины орудия — 5 метров;

© glavpahar.ru

Петербургский тракторный завод планирует в 2024 году увеличить выпуск беспилотных «Кировцев» до 1 тыс. единиц;

по заказам аграрных хозяйств страны беспилотные системы будут устанавливаться не только на новые, но и на уже работающие тракторы;

реально работающие беспилотные системы (системы автономного вождения) второго поколения производит и устанавливает на сельхозмашины в мире пока только российская компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies);

массовое коммерческое применение систем Cognitive Agro Pilot началось в 2020 году, когда в 35 регионах России на поля вышло более 350 «умных» комбайнов, в 2023 году началось массовое коммерческое использование такой системы на тракторах;

в настоящее время суммарно около 200 тракторов Кировец К-7М с ИИ уже работают в хозяйствах, система также установлена на машины других брендов (Ростсельмаш, МТЗ, CLAAS, New Holland, John Deere и др.);

система автопилотирования позволяет выполнять в автономном режиме практически все основные операции: обработку почвы, культивацию, сев, опрыскивание, внесение удобрений, уборку трав, уход за пропашными культурами и т. д. , владельцы хозяйств могут в режиме онлайн получать информацию о работе умной техники;

, владельцы хозяйств могут в режиме онлайн получать информацию о работе умной техники; в 2024 году участники проекта планируют реализовать возможность групповой автономной работы умных тракторов с «лидером». Ведущий трактор будет пилотироваться оператором звена, а остальные тракторы — без водителей. План реализации проекта предусматривает к 2025 году появление на рынке полностью беспилотных тракторов и их групп.

в планах Петербургского тракторного завода выпустить в октябре-декабре еще порядка 60 тракторов c системой «Кировец-Агропилот»;

планы по развитию точного земледелия у ПТЗ более чем серьезные — в следующем году отечественным автопилотом будет оснащен каждый второй «Кировец».

Отметим, что ранее всё тот же РБК публиковал рейтинг, согласно которому Cognitive Pilot и ПТЗ вошли в ТОП-3 решений будущего.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.