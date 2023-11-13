Ростех начал подготовку к производству первых истребителей Checkmate

На данный момент конструкторская документация передана на завод-изготовитель. Начата подготовка производства первых образцов.

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Истребитель Checkmate разработан в дочерней ОАК . Он является первым в России однодвигательным самолетом пятого поколения.

Зарубежная премьера машины состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021. После этого был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. На основе проведенных работ в проект были внесены изменения.

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