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Авиация

Ростех начал подготовку к производству первых истребителей Checkmate

На данный момент конструкторская документация передана на завод-изготовитель. Начата подготовка производства первых образцов.

 © web.telegram.org

Истребитель Checkmate разработан в дочерней ОАК. Он является первым в России однодвигательным самолетом пятого поколения.

Зарубежная премьера машины состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021. После этого был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков. На основе проведенных работ в проект были внесены изменения.

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Источник: https://web.telegram.org/a/#-1001202283205

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