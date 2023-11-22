В Магнитогорском аэропорту завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы

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Международный аэропорт Магнитогорска открылся после реконструкции лётного поля. Первый самолет на обновлённое покрытие ВПП приземлился 11 ноября.

Реконструкция взлётно-посадочной полосы длиной 3250 метров проводилась с 1 июня. Была проведены работы по усилению цементобетонного покрытия полосы.

«Провели усиление взлётно-посадочной полосы длиной 3 250 метров высокомарочным бетоном. Высота слоя составила от 27 до 32 см. Ширина ВПП 45 метров, с учётом обочин — 60 метров. В общей сложности было уложено 97 тыс. кубометров бетона», — сообщили специалисты аэропорта.

Также завершена реконструкция рулёжной дорожки и мест стоянок для двух самолётов, модернизирована система электроснабжения, установлены новые мачты освещения, светосигнальное и метеорологическое оборудование.

Работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры продолжаются. Идёт строительство площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, будет расширен перрон для стоянки и обслуживания самолётов, построено новое здание аварийно-спасательной станции, контрольно-пропускной пункт, устроена водосточно-дренажная система и очистные сооружения дождевого стока, патрульная дорога и ограждение территории аэропорта в комплексе с техническими средствами охраны.

На проведение всего комплекса работ направлено 5,77 миллиарда рублей из федерального бюджета.

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