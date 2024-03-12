Промышленные предприятия Приангарья расширяют производство

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По итогам 2023 года в рейтинге регионов Сибири Иркутская область показывает хорошие показатели по объёмам промышленного производства в различных отраслях. Инвестиционные проекты в Иркутской области получают поддержку на всех этапах реализации, способствует этому и внедрение в Приангарье Регионального инвестиционного стандарта благодаря чему в регионе запущен новый производственный цех «ИрПласт», промышленный прачечный комбинат, начата реконструкция завода «Радиан», а иркутский завод «Фармасинтез» начал выпуск нового препарата.

Саянский производитель пластиковых резервуаров запустил новый цех.

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В Саянске открылся новый производственный цех одного из резидентов территории опережающего развития — компании «ИрПласт». Реализация проекта помогла не только увеличить текущие производственные мощности, но и запустить новое направление — выпуск модульных резервуаров. Такие модули можно перевозить отдельно друг от друга, собирать непосредственно на месте, что значительно упрощает и удешевляет логистику.

Общая стоимость проекта — 52 миллиона рублей. Из них заёмные средства ФРП составили 26 миллионов. В новом цехе производитель намерен выпускать не менее ста резервуаров ежегодно ёмкостью от пяти до ста кубических метров.

В Иркутске открылся промышленный прачечный комбинат.

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Новый комбинат оказывает услуги по стирке, сушке и глажке белья лечебным профилактическим учреждениями и гостиничным комплексам. Такое узкоспециализированное предприятие открылось в областном центре впервые. Инициатором проекта стала компания «Прачечный комбинат Гринер». На организацию предприятия в общей сложности направлено 58 млн рублей, в том числе 12 млн рублей — заёмные средства КРИО.

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На предприятии установлено две барьерные стиральные машины, которые обеспечивают стопроцентную стерильность белья, сушильная машина и другое оборудование. Соблюдение норм достигается тем, что на комбинате жёстко разграничены потоки чистого и грязного белья. Большая часть процессов автоматизирована, что позволят обеспечить высокий уровень инфекционной безопасности. Также благодаря энергоэффективному оборудованию, применению ресурсосберегающих технологий прачечная расходует в несколько раз меньше энергоресурсов и воды по сравнению с другими предприятиями отрасли. Прачечная может обрабатывать до 3,6 тысячи тонн белья в год. При полной загрузке на комбинате будет трудоустроено 40 человек.

ГК «Фармасинтез» выпустила в гражданский оборот первую партию лекарственного препарата «Ферлиганд».

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Комплексообразующий препарат содержит в составе действующее вещество деферазирокс, которое обладает высоким сродством к железу и применяется при хронической посттрансфузионной и нетрансфузионной перегрузке железом. Препарат был зарегистрирован 16 ноября 2023 года и на данный момент выпускается в дозировках 90, 180 и 360 мг. Первую партию препарата в объёме более 1500 упаковок выпустили конце 2023 года. В первой марте 2024 года планируется выпуск второй партии препарата, объёмом около 1000 упаковок. Лекарственное средство производится на заводе ГК «Фармасинтез» в Иркутсе в цехе твёрдых лекарственных форм. Цех оснащён современным оборудованием. Продукция выпускается в строгом соответствии со стандартами GMP.

На завершающей стадии создание нового цеха для производства астматических препаратов, уже в ближайшее время на производстве начнётся выпуск бронхолитических лекарственных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких. Здесь будет производиться не менее десяти наименований препаратов разных форм: как в виде капсул, так и в виде аэрозолей. Также планируется выпуск контрактных механических устройств, которые будут обеспечивать доставку лекарства в легкие пациентов.

До конца года на заводе в Иркутске начнёт работу и новая ампульно-шприцевая линия. В результате, когда производство выйдет на полную мощность, будет создано до 150 новых рабочих мест.

Комплекс по производству электрооборудования начали создавать на заводе в Иркутске.

Недавно состоялся запуск реконструкции цеха завода «Радиан», где разместится промышленный комплекс по производству электрооборудования. О создании такого производства и открытии на его базе центра технологических компетенций в сфере электрообеспечения и автоматизации производственных процессов Правительство региона и ООО Производственное объединение «Радиан» договорились на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Обновлённое производство позволит решить вопрос замещения импортной продукции и укрепления технологического суверенитета государства. Построить вторую линию производства и открыть комплекс компания планирует к декабрю 2024 года, расширение производства позволит создать больше 40 рабочих мест.

Завод по производству резисторов «Радиан» был основан в Иркутске 1 марта 1970 года. Стал крупнейшим за Уралом и самым восточным предприятием в СССР по электронной промышленности. Сегодня Группа компаний «Радиан» продолжает активное развитие собственного производства. Сейчас завод «Радиан» — уверенно стоящее на ногах, широко известное на российском рынке предприятие с большими перспективами. Здесь производится весь спектр электрощитового оборудования низкого напряжения, оборудование среднего напряжения, комплектные трансформаторные подстанции. В числе заказчиков — крупные компании нефтяной, угледобывающей, строительной, энергетической, металлургической, химической и других отраслей.

Фонд развития промышленности Иркутской области финансирует единственное в стране производство титанорганических соединений.

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Единственный в России производитель титанорганических соединений иркутская компания «Ангара-Реактив» увеличит объёмы выпуска уникальной продукции благодаря государственной поддержке. Это станет возможным за счет совместного займа регионального и федерального Фондов развития промышленности. Совокупная инвестиционная стоимость проекта превышает 120 миллионов рублей.Фактически, от продукции, производимой региональным предприятием, зависят многие производства страны, поскольку титанорганические соединения, в частности, применяются в химической и лакокрасочной промышленности, машиностроении, строительстве, в горнодобывающей и электрохимической сферах.

Таким образом, это не просто импортозамещение: увеличения объёмов выпуска этих субстанций требуют целые промышленные отрасли. Заёмные средства будут направлены на модернизацию производства, благодаря которой ежегодный рост объёмов производства полибутилтитаната составит 2 тонны, технического тетрабутоксититана — 44 тонны, тетраизопропилата титана — 30 тонн и триэтаноламинтитаната — 45 тонн.

Иркутский производитель противопожарных дверей увеличил объёмы производства.

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При поддержке Фонда развития промышленности Иркутской области региональный производитель противопожарных дверей проводит модернизацию. Компании «АВ-групп» был одобрен льготный заем на 18,5 млн рублей. Эти средства направят на увеличение объемов выпуска противопожарных дверей и расширение еще одного направления: производства кладочной сетки.

Год назад компания получила заем в ФРП также на покупку оборудования на 13,9 млн рублей, оно уже установлено и запущено. Комплексная государственная программа «Строительство 2023-2027» подразумевает увеличение к 2027 году объема ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, как минимум, на 50%. А кладочные сетки — неотъемлемый элемент армирования в строительном процессе. Таким образом, это относительно новое для предприятия направление имеет самые серьезные перспективы.

Существующее направление — производство противопожарных дверей и люков — также успешно работает: оборудование, приобретенное на заемные средства регионального Фонда развития промышленности, запущено в 2024 году. На средства нового займа «АВ-групп» намеревается приобрести автоматизированный комплекс лазерной резки металла, гидравлический гибочный пресс и линию для производства электросварной арматурной сетки 3,2-5 миллиметров. Общая инвестиционная стоимость проекта — 38,6 миллиона. За время пользования займом предприятие выпустит свыше 16 тысяч противопожарных дверей и четверть миллиона единиц кладочной сетки. За этот период компания перечислит свыше 56 млн рублей налогов в бюджеты разного уровня.

Иркутский производитель модернизирует производство фасовочных пакетов.

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До 80 тонн фасовочных пакетов ежегодно будет выпускать Центр упаковки Иркутск после закупки нового оборудования. Продукция предприятия имеет самое широкое применение — от торговли до строительной отрасли. Выпускаемые различные виды фасовочных пакетов подходят для заморозки продуктов питания, хранения сыпучих смесей, фасовки продуктов в супермаркетах, упаковки мелких изделий. Благодаря займу регионального ФРП Центр упаковки Иркутск увеличит ежегодный объем производства этой продукции на 15%. За заемные средства компания приобретает машину по выдуву плёнки из полиэтилена высокой плотности, трёхуровневую пакетосварочную машину с серводвигателем и машину для производства двухслойных пакетов. Общая инвестиционная стоимость проекта — 23,7 миллиона рублей. Заемные средства в размере 11 миллионов рублей предприятие получит сроком на 5 лет.

Иркутская компьютерная компания в два раза ускорила выпуск продукции.

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Компьютерная компания «Зеон» из Иркутской области на 55% уменьшила время сборки персональных компьютеров, на четверть снизила объём запасов незавершённого производства, и на 12% повысила выработку.

— Локализация производства компьютерной техники — принципиально важный шаг на пути к импортозамещению в этой сфере. Повышение эффективности работы наших производителей — стратегическая задача. Внедрение методик бережливого производства позволило уменьшить расстояние передвижения комплектующих и ПК на 38% и вполовину снизить время, которое затрачивалось на эти операции. Также удалось сократить время комплектации на 13%. Реальный экономический эффект от нацпроекта на производстве за полгода составил +23%.

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